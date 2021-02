Para los ciudadanos, las librerías son esenciales: Caniem

Ciudad de México.- Para los ciudadanos, las librerías son esenciales, como lo demuestra la presencia constante del público en estos establecimientos cuando se ha permitido durante la pandemia, dice Juan Luis Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), una de las 12 organizaciones que pidieron al Presidente de la República, mediante una carta pública fechada el 3 de febrero, la reapertura de éstas, en reconocimiento de su carácter esencial.

El pasado 3 de agosto el Diario Oficial de la Federación (DOF) clasificó como esencial la actividad comercial de editoriales y librerías e informó que permanecerían abiertas hasta el 31 de diciembre de 2020, pero el 19 de diciembre, al anunciarse el cambio de semáforo naranja a rojo en la Capital y zona metropolitana, debieron cerrar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque se han intentado acercamientos con la Secretaría de Cultura para tratar el tema, hasta ahora no tienen respuesta, señala Arzoz, y explica que se dirigieron al Presidente de la República porque la situación de incertidumbre de las librerías se replica en todo el País.

"Lo que estamos pidiendo es que sea permanente esta consideración de las librerías y de la actividad editorial como esenciales y que nos dejen abrir; los libreros son los más interesados en cumplir todas las reglas de sanidad, no arriesgan a su gente", expone en entrevista.

Leer más: Colectivos lanzan encuesta para elegir a nueva secretaria de cultura de Jalisco

El año pasado, durante el primer cierre sanitario por Covid-19, las librerías reportaron una caída en sus ventas de más de 80 por ciento en la semana 15 (del 6 al 12 de abril de 2020) y comenzaban a recuperarse tras la reapertura que reportó, sobre todo, ventas de títulos infantiles y juveniles.

"Es triste parar la energía que trae ese sector de libros, porque es donde se hacen los lectores", lamenta Arzoz, quien ha calculado un decremento total de 30 por ciento en la venta de libros del año previo.

Para la semana 51 de 2020, las ventas alcanzaban los niveles de 2019, cuando de nuevo se desplomaron en el segundo cierre sanitario. Y el comercio electrónico no compensa las pérdidas, señala: al cierre de 2019 el comercio digital representó el 2 por ciento de las ventas, 232 millones de pesos y en 2020 podría situarse entre 4 y 5 por ciento, unos 500 millones de pesos, estima Arzoz.

"Las librerías no las tienen consideradas, no las tienen en su radar como una industria importante. Somos una industria muy pequeña, pero muy importante en el aspecto de apoyo a la cultura, de la promoción de la lectura, de la historia, ni hablar de la educación: somos un factor importantísimo en los libros de texto. Es mi percepción muy personal. Decidieron abrir papelerías y librerías no ¿por qué", cuestiona Arzoz.

Recordó que el número de librerías en el País ha disminuido de mil 900 en 2007 a mil 590 en 2019, cuando deberían aumentar.

Leer más: Carta abierta al Presidente de México