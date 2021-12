Paulina Goto redefine la maternidad en la serie "Madre solo hay dos"

México.- Paulina Goto explora las posibilidades que se suceden después de la maternidad y lo importante que es seguir teniendo una vida propia en dicha circunstancia en la segunda temporada de la serie "Madre solo hay dos".

"La primera temporada fue ver a dos mujeres muy distintas enfrentarse a la maternidad y descubrir que no hay manera correcta de ser madre. Esta segunda es un poco ver después de ser mamá cómo retomas tu vida, el trabajo, las relaciones amorosas y cómo logras hacer este balance", asegura la actriz en entrevista con Efe.

En la ficción, que llega a Netflix este viernes, Goto da vida a Mariana, una mujer abierta y libre con problemas económicos que se convierte en madre.

Pero sin saberlo, Mariana cuidará de una bebé que no le pertenece debido al error de una enfermera que sin querer intercambió a su recién nacida con la de otra mujer, Ana, una exitosa empresaria. Ambas siguen con sus vidas sin estar enteradas del error y, ya que cada quien ama incondicionalmente a quien creen que es su hija, se darán cuenta de que están criando a la niña incorrecta.

El cariño que ambas desarrollaron por las niñas las lleva a formar una familia atípica al tomar la decisión de vivir juntas, pero la convivencia no será tan sencilla como se espera y una supuesta traición las separará de nuevo.

En esa ineludible separación comenzará la segunda temporada del proyecto de los esposos Fernando Sariñana ("Amarte duele", 2002) y Carolina Rivera ("El segundo aire", 2001).

"Hubo un reto de continuidad y no solo físicamente sino de todo el tren emocional con el que venían los personajes", asegura Goto, por la pausa que hubo entre la primera entrega estrenada a inicios del 2021 y la segunda.

A las nuevas aventuras que les esperan a Ana, Mariana y sus hijas, se sumarán nuevos personajes y más reflexiones sobre la vida y la toma de decisiones.

Entre las enseñanzas que la joven de 30 años obtuvo de su participación en la serie está el aprender a soltar y hablar cuando necesita ayuda.

"Me tocó mucho la parte de Mariana de que tiende a sentir que puede con todo. Yo me lleno de chamba (trabajo) y responsabilidades, ahora he aprendido a pedir ayuda y tener esta red de apoyo en la que sabes que puedes contar con alguien más", asegura.

"Madre solo hay dos" cuenta también con la participación de Liz Gallardo, Ludwika Paleta, Martín Altomaro y Oka Giner, entre otros.

La primera temporada de la serie fue vista por más de 23 millones de personas. Durante 17 días fue la producción número uno en México y estuvo en el "top 10" de al menos a 32 países.

Paulina Goto comenzó su carrera como actriz de telenovelas como "Miss XV: Sueña Princesa" (2012) y "Mi corazón es tuyo" (2014).

Posteriormente debutó en el cine con filmes como "Veinteañera, divorciada y fantástica" (2020) y, además de proyectos en series como el de "Madre solo hay dos", ha trabajado en su carrera como cantante.