Personajes de ‘La obra que sale mal’ se mudan a internet durante cuarentena

Culiacán, Sinaloa. A pocas funciones de llegar a sus 400 representaciones, 'La obra que sale mal' tuvo que parar por la actual pandemia. Sin embargo, el público puede disfrutar de los personajes de la exitosa puesta en escena gracias al nuevo proyecto 'Actualmente hoy', un formato en YouTube donde los actores siguen interpretando a sus personajes, pero enfretándolos a nuevas situaciones.

Emigrando al video

En entrevista para el periódico EL DEBATE, el actor Álex Gesso, quien participa en la puesta en escena, cuenta que estar en esta historia es “una experiencia muy interesante, muy divertida. Sobre todo por el elenco, la obra y el tono”.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Sin embargo, se muestra triste por el haber parado actividades. “Tuvimos que parar una semana antes de que fuera oficial el cierre de los teatros. La parte de parar temporada cerca de las 400 funciones pues sí nos pegó a todos un poquito, porque estábamos muy ansiosos de llegar a esas 400. Pero digamos que estamos esperando retomarlas, que fue una pausa momentánea y esperemos muy pronto volver a los teatros”.

'La obra que sale mal', versión del montaje hecho en Londres y que el mismo director original Mark Bell vino a dirigir a nuestro país, es una obra dentro de otra obra, en la que durante el aparente estreno ocurren una serie de desastres: desde una actriz que es una diva, errores técnicos, un actor que olvida diálogos, entre otras situaciones.

Pero ante la cuarentena, la compañía junto con los productores Próspero Teatro y Lemon Studios decidieron crear un programa de comedia con los personajes de la obra, y así nace la especie de programa de revista 'Actualmente hoy'. “Nos abrió la puerta a explorar el formato en video, lo cual es un proceso muy diferente y completamente distinto al que se hace con la obra. Se situaron los personajes de La obra que sale mal dentro del programa 'Actualmente hoy', y se abre una posibilidad infinita de internet. La idea surgió porque queríamos seguir haciendo cosas y queríamos seguir mostrando un poco lo que hacíamos, propiamente cercano a La obra que sale mal, pero mostrar lo que nos gusta, el tipo de comedia con el que jugamos”, comenta sobre esta decisión.

Asimismo, este nuevo programa ha ido evolucionando, asegura el actor. “Surgió la idea como un programa de revista y ha ido evolucionando y se ha ido enriqueciendo poco a poco para darle un poquito más de contenido al programa. Más que una parodia, son los personajes que están inmersos en el universo de La obra que sale mal, y colocarlos en diferentes situaciones, con esas características que tienen, y ver cómo reaccionan. Lo divertido es cómo ellos responden a esta situación”.

Expectativas latentes

Luego de nueve semanas y nueve episodios con ello, el formato ha finalizado su primera temporada, cuyos capítulos pueden encontrarse en el canal Actualmente hoy en YouTube. “Decidieron los productores que sería prudente tomar una pausa, para generar más contenido y ver qué rumbo tomará este proyecto”, señala Álex Gesso.

Por ahora, Álex Gesso espera con ansías el regreso de 'La obra que sale mal' y cumplir las 400 funciones que quedaron pendientes. “Sí se extraña el teatro, regresar, estar con el público y todo lo que implica subirse al escenario”, sentencia.

Aunque también señala la incertidumbre por no saber las condiciones en que será este regreso una vez se levante la cuarentena. “Hay incertidumbre por no saber cómo vayamos a regresar, qué es esta nueva normalidad teatral. Se habla mucho de la normalidad en plazas, en parques, en restaurantes, pero no se habla mucho de la normalidad en el teatro. Se pueden plantear muchas cosas en cómo va a funcionar el teatro a partir de ahora y es importante pensar en las características del teatro y lo que implica, cómo vamos a volver”.

“Estoy seguro que todos vamos a volver con ansiedad, y esperemos que el público regrese con esta ansiedad de ver espectáculos en vivo, de no acostumbrarse al espectáculo por computadora o por YouTube, y extrañe la experiencia técnica que es ir a una sala teatral, ver una obra, y estar ahí”, puntualiza sobre el público.