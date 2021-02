Pese a pandemia, dan todo para permanecer promoviendo las artes

Al reconocer que la situación de pandemia ha afectado en la matrícula de estudiantes y que aún hay quienes siguen pendientes del regreso normal a las aulas por considerar que las clases virtuales no se imparten de la misma forma, el director del Centro Municipal de Artes (CMA), Juan Manuel Vázquez, comentó durante la rueda de prensa realizada la noche del jueves 4 de febrero, sobre uno de los principales recintos forjadores de exponentes de las bellas artes en Mazatlán.

Vázquez confesó que no ha sido tarea fácil tanto para docentes, personal y los propios alumnos y sus familias esta pandemia, y atribuye la baja en inscritos en el actual ciclo escolar a la difícil situación económica que se ha venido con la cuarentena para contener la propagación de la Covid-19, así como el hecho que algunos están esperando a que las clases vuelvan a ser presenciales.

José Ángel Tostado y Juan Manuel Vázquez, Director del Instituto de Cultura de Mazatlán y Director del Centro Municipal de Artes, respectivamente/ Foto: Cortesía.

No obstante, también destacó la notable labor que ha desarrollado el equipo docente de las diversas licenciaturas, técnicas y talleres del CMA, a quienes reconoció además por adaptarse a la nueva normalidad, incluso en áreas que el trabajo con el alumno requiere de lo presencial.

Señaló la importancia del trabajado en desarrollar clases a distancia especiales para que el público los pueda cursar con tan solo tener acceso a internet. Además, los costos de inscripción a los mismos se redujeron a fin de que cada vez más puedan cursarlos.

José Ángel Tostado, director del Instituto de Cultura del puerto, invitó al público interesado en desarrollar alguna de las disciplinas que imparte el CMA a que se acerquen.

Queremos que sigan aquí, que se acerquen a la coordinación académica, que se acerquen a las distintas direcciones, pero que sigan por este camino, porque hemos buscado hacer un esfuerzo enorme para que siga operando el Centro Municipal de Artes a pesar de las situaciones que se viven en cada una de las familias y lo comprendemos a la perfección, porque más de alguno de nosotros lo hemos vivido y hoy en día con la pandemia que no nos paremos, porque el tener cultura en casa nos hace crecer bastante y permanecer”, explicó.

Subrayó que las cuotas de recuperación del CMA no son equiparables a lo que se cobra en una universidad, pero además han estado haciendo grandes esfuerzos con becas para que siga el alumnado creciendo.

Precisamente como muestra del talento del CMA es que se ofreció previamente la Gala Educativa.



Los talleres que se abrirán. Se anunciaron nuevos talleres que se abrirán adaptados en la modalidad virtual. En música abrieron los talleres de instrumentos, de instrumento de aliento-metal, taller de coro infantil y taller de banda regional. Las audiciones se realizarán el 25 y 26 de febrero, a las 17:00 horas, virtualmente.

En canto habrá oportunidad para formar parte del taller de Coro Ángela Peralta y del Curso de introducción a la ópera. En artes plásticas se ofrece el taller de pintura infantil, taller de pintura y dibujo infantil y adultos, taller de dibujo y pintura y el taller de pintura y dibujo adolescentes y adultos.

Para los amantes del teatro, las oportunidades se abrirán en el Taller práctico por módulos de lectura en voz alta, Taller práctico por módulos de acercamiento a la escritura de textos dramáticos y el Taller práctico por módulos de análisis del teatro a través de su historia.

En cinematografía se abrirá un ciclo de charlas virtuales con distintos temas relacionados con el séptimo arte, además de iniciar con el Diplomado en Cinematografía.

El CMA ofrece además las licenciaturas en Música, Canto y Danza Contemporánea, así como las carreras técnicas en Música, Arte Teatral, Artes Plásticas y Ballet Clásico, todas ellas con valor curricular y avaladas por la Secretaría de Educación Pública.

Se suman a los talleres ya establecidos de Ballet Clásico, Cinematografía, Artes Plásticas, Teatro, Danza Folclórica, Música, Ópera, Coro y Literatura, oportunidad para grandes y chicos.

Las audiciones y la captación de alumnado inician desde este mes de febrero. Para más informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 669-982-44-46 y 669-982-44-47.



Sobre la Gala educativa. Alumnos y maestros de los talleres, técnicas y licenciaturas de distintas disciplinas prepararon una muestra escénica con números de calidad interpretativa y con ricos elementos visuales, musicales y coreográficos.

La gala inició con la combinación de música de cuerdas y proyecciones animadas para dar vida al montaje titulado Erlkönig (El rey de los elfos), de Franz Schubert a cargo de la Escuela de Música y Canto, bajo la coordinación del maestro Héctor Reyes.

De ahí tocó el turno al Ballet Folclórico (coordinado por el maestro Javier Arcadia) ejecutar El son de la negra y más tarde presentar El tilingo lingo.

Desde el público subió al escenario Josar, integrante de la Escuela de Teatro (coordinada por el maestro Ramón Gómez Polo), quien interpretó la obra La carta de amor. En otra intervención se presentó la obra NACE.

El ballet llegó con Martha Romero y Gean Lee Panchi que interpretaron Some one you loved, montaje del maestro Guillermo Carrillo de la Escuela de Ballet Clásico. Más tarde presentaron Thais, de nueva cuenta bailado por Gean, pero ahora con Alina Rodríguez.

La Escuela de Danza, a cargo de Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz, presentó dos montajes, el primero titulado Observatorio (interpretada por Alicia Morales y Manuel Hernández), con coreografía de Ruiz.

El Ballet Folklórico puso su toque a la gala/ Foto: Dania Loaeza.

La Escuela de Artes Plásticas (coordinada por Mónica Rice) fue representada por el maestro Miguel Flores y el alumno Luis Ángel Leyva que pintaron y esculpieron en vivo.

Por último, se cerró la noche con el Taller de Cinematografía, coordinado por el maestro Julio Recinos, y la proyección del reflexivo cortometraje, Mi lugar favorito.