Petroglifos de Sinaloa son blanco del saqueo y destrucción

Los Mochis, Sinaloa.- El tema del arte rupestre y en especial de los petroglifos es tan extenso y antiguo que ha dado lugar opiniones tan diversas que van de lo más simplista a los más complejos.

Sin embargo, en el trayecto de 1894 a la fecha, en que autores extranjeros y nacionales han publicado en libros, estudios, artículos de investigación y en reportajes periodísticos sobre el tema, se ha registrado el vandalismo, saqueo, que han deteriorado y destruido muchos sitios arqueológicos conocidos, a medida que sus ubicaciones se han dado a conocer, y no se ha detenido por más esfuerzos que se han hecho, expuso Fortunato López Valenzuela en su intervención en el Documental historiográfico “Los petroglifos del norte de Sinaloa”, en el marco del Festival Mi Pueblito San Miguel Zapotitlán 2021, que se celebra de forma virtual en el municipio de Ahome.

Por ello, dijo el historiador, es importante que el sinaloense sepa de esta excepcional riqueza cultural con que se cuenta en su geografía, para crear conciencia de cuidarlos y protegerlos, y saber el valor que tienen para nuestro pasado histórico al momentos que sean descifrados, así como para el futuro del turismo cultural y ecológico de la región.

Fortunato López Valenzuela al abordar el tema en cápsula explicó los propósitos de este documental, y aclaró que las imágenes de algunos textos que se muestran en el documental pertenecen a publicaciones: De Aztatlán a México, de Manuel Bonilla; Anales de 1954, del INAH; Memoria del Congreso Mexicano de Historia, 1960, de Antonio Pompa y Pompa; Historia Integral de la Región del Río Fuerte, de Filiberto Leandro Quintero; Historia integral de Sinaloa época prehispánica, de José Gaxiola López y Carlos Zazueta Manjarez; Apéndice Petroglifos y pinturas rupestres de Sinaloa, de Francisco Mendiola Galván; Sinaloa en la historia tomo I, El patrimonio histórico y arqueológico del antiguo Fuerte de Montesclaros, de Gilberto López Castillo, Alfonso Mercado Gómez y María de los Ángeles Heredia, El sitio de grabados Cerro de la Máscara, de John Carpenter, Guadalupe Sánchez y Julio Vicente López; Catálogo científico de los petrograbados del sitio Cerro de la Máscara, de John Carpenter, Guadalupe Sánchez, Manolo Garibay.

La importancia de su conservación

Los petroglifos son imágenes grabadas en piedra de un mensaje que alguien cientos de miles de años atrás logró hacer con un propósito que aún no se ha podido descifrar, comentó López Valenzuela, y el problema es que mucha gente por ignorancia no aprecia el arte rupestre que tienen a la mano y no les importa lo que pase con ellos. De ahí el dilema para su conservación sigue siendo qué hacer y cómo hacerlo?... Pero dada la importancia de cuidar y conservar de las maravillas rupestres que se encuentran en la región, de ahí el objetivo de que sepan de los petroglifos y lo que significan para nuestra historia y cultura y el futuro turístico que puede llegar a representar para la gente de nuestros pueblos.

“Pretendemos que los paisanos entiendan la importancia y tengan conciencia de su valor histórico y generen respeto, y por ahora no los visiten, y si lo hace lo disfruten, transportándose al pasado para intentar comprender su significado, pero no los toquen ni dañen ni profanen los sitios en que se encuentran, los sitios no deben ser modificados, no dejen basura, los sitios no deben ser alterados pues solo así podemos saber su altísimo valor histórico de ese antiguo legado”, pidió Fortunato López.

Fortunato López Valenzuela, historiador. Foto: Captura de la transmisión

Leer más: Vocal Sound rinde tributo a México con gran espectáculo en Los Mochis

Objetivo

El objetivo es que sepan de los petroglifos y de lo que significa para la historia y el futuro a través del turismo cultural y ecológico, expone Fortunato López. “Pretendemos que nuestros paisanos entiendan que en ellos está una parte importantísima de nuestro pasado y cuando sean interpretados, logremos comprender su significado”.