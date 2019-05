Piden máquina para Topolobampo por ser cuna del ferrocarril

Los Mochis, Sinaloa.- Topolobampo es la cuna del ferrocarril en el noroeste del país, y es justo que a este puerto se le haga justicia con un monumento, ¡y qué mejor que sea una de las máquinas del Ingenio Azucarero de Los Mochis!, consideró el cronista de Topolobampo Carlos Ramón Cital García.

Recordó que fue Albert Kimsey Owen quien empezó el proyecto ferroviario en 1872 y este se cristalizó en 1902 en el puerto.

Cital García comentó que desde hace más 20 años están luchando por eso, y los gobernantes no lo han querido reconocer.

No tengo poder económico ni político, por eso no me hacen caso, pero un día la razón se impondrá, cuando haya hombres que tengan conciencia y sensibilidad histórica”, comentó el historiador.