Pletórico el Pablo de Villavicencio con Salmón del Real

El estreno del joven director Miguel Salmón del Real como nuevo titular de la batuta de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla), quien toma el relevo del maestro Gordon Campbell, fundador y director durante 16 años de la agrupación sinfónica, se realizó ante un Teatro Pablo de Villavicencio que estaba a reventar, incluso hubo gente que se quedó con las ganas de entrar al concierto. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad llenaron el recinto, fueran asiduos o público nuevo estaban presentes para una noche histórica para la orquesta del estado, con la que también inició su Temporada de Otoño 2017.

Miguel Salmón del Real se estrenó como titular de la batuta de la Ossla. Fotografía: El Debate

Inmensa expectativa

Tanto los músicos como el público delataban en su rostro la gran expectativa por la noche que vivirían. Tras la tercera llamada y la afinación de la orquesta, Salmón del Real salió al escenario para ser recibido por una cascada de efusivos aplausos. Ya en su lugar, el nuevo director comenzó la velada.

A ritmo de Ravel

Rapsodia española, una de las primeras grandes obras del francés Maurice Ravel, fue la elegida para inaugurar la nueva era de la Ossla. La pieza está compuesta de cuatro movimientos, Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera y Feria, en los que el compositor retomó ritmos españoles y dotó de misterio, dulzura, nostalgia y un cuarto movimiento que es una explosión de color orquestal.

Los músicos se entregaron con su talento en una memorable noche.

Luego vino una pieza sumamente conocida, el Bolero, también de Ravel. El percusionista, a cuyo ritmo se van adhiriendo todos los instrumentos durante la pieza, fue colocado frente al público y a un costado del director. Salmón del Real imprimió su estilo y su energía a esta pieza de de acordes frenéticos, hipnóticos y en interminable crescendo. El joven optó por dirigir esta composición principalmente con sus manos, acompañadas por miradas y gestos vocales, incluidas algunas sonrisas. Lo que mostró una complicidad entre el director y los músicos.

Entrega total

El público se entregó con una explosión de aplausos al final del Bolero. Fue el momento en que Del Real dirigió unas palabras al público: “Aunque es mi cuarta vez con esta orquesta, todavía no lo creo, pero ahorita es diferente, como director titular. Entonces, ver tanta gente que confluye, ver este lleno total es la meta de cualquier intérprete. No hay intérprete si no hay receptores. Esperamos que todos aquellos que son público asiduo siga viniendo a los conciertos y todos aquellos que han venido por primera vez, a escuchar una de las mejores orquestas que tiene este país, sin duda alguna de Latinoamérica, no dejen de venir, porque nuestro objetivo son los públicos nuevos. Tenemos la encomienda de continuar con la gran labor que se ha edificado durante 16 años para llevarlo a un nuevo siglo, a un nuevo punto. Muchas gracias a todos”.

El público reconoció el talento del nuevo director de la Ossla.

Después del intermedio, en que gran parte del público siguió en su lugar, no fuera que les ganaran el asiento, toca la noche para disfrutar de Ludwig van Beethoven con Sinfonía No. 7 en La mayor Opus 92 , en cuatro movimientos. El nuevo director demostró su conocimiento y pasión musical en esta pieza, que dirigió sin partitura en mano. Al concluir el público se desbordó en aplausos de pie y con varios gritos de bravo. Salmón del Real tuvo que salir tres veces al escenario por el público que lo aclamaba.

La Ossla ha recibido nuevos bríos con el nuevo director. La orquesta ha tenido una de sus noches históricas. La llegada de Miguel Salmón del Real augura cosas buenas para esta agrupación sinfónica.