Poetas piden espacios y más publicaciones

Mazatlán.-La tarde del jueves, en la galería del teatro Ángela Peralta, se ofreció la charla 30 años de literatura mazatleca: Poesía. Participaron los poetas Nino Gallegos, Julieta Montero y Moisés Vega.

Foto: Sergio Pérez. El debate.

La unión hace la fuerza



A manera de debate se realizó el encuentro. Los poetas tuvieron un determinado tiempo para contestar preguntas. También se dio espacio para la lectura de sus poesías.

La primera pieza declamada fue Y el mar seguía escuchándose, de Nino Gallegos. Luego le siguieron algunas piezas del libro Surcos del ayer, de Julieta Montero, y Visión de las Galápagos 2, de Moisés Vega.

El primero en tomar la palabra fue Gallegos, quien recordó cómo era hacer poesía en los años 80 y 90. Compartió que no había apoyo para los artistas. Él y otro grupo de poetas se unieron para ser parte del taller Inés Arredondo, consiguieron recursos para ir a Culiacán y a la Ciudad de México para poder leer sus obras en el café de Bellas Artes. Afirmó que había unión entre los poetas y hoy los ve más dispersos.

Entre sus propuestas para mejorar pide que se haga más lectura compartida de las piezas que se busca que se publiquen. Pidió que editoriales como la de la UAS, Valladolid o El Colegio de Sinaloa hagan reedición de obras de poesía y resaltó el gran trabajo de Jaime Labastida como escritor de prosa.

Poeta Gallegos. Nino Foto: Sergio Pérez. El debate.

En busca de espacios



Julieta Montero expresó que hay talleres pero no han funcionado. Añadió que tienen años con la misma temática, la misma planeación, con los mismos coordinadores y cada vez tienen menos alumnos, hay pocos cursos y es difícil asistir porque son de toda la semana.

“Debemos de tener más foros, más convivios, de hacer los viernes más literarios y poéticos, porque necesitamos acercarnos a la gente”, indicó Montero.

Refirió que al acercarse al público tendrán lectores fabulosos.

En su intervención, Moisés Vega refirió que gran parte de los que están creando sus piezas son más biográficas que sociales.

“Para mí no necesariamente tiene que surgir condiciones para que se dé una literatura, pero si tomamos en cuenta que no hay oferta de libros, no hay talleres, se necesita remover los públicos. Se lee menos, es complicado que surja una nueva literatura, pero creo que hay voces muy rescatables”, expresó. Indicó que se necesita el uso común para hacer poesía, pero también se tiene que enfocar en hacer obras con más crítica social y la presentación del amor debe ser subersivo.