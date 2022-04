Por una mayor inclusión en el mercado del arte se pronuncian creadoras sinaloenses

Culiacán, Sinaloa. Con una invitación a que se dé una paridad en el arte para voltear a ver el trabajo de las mujeres, así como su inclusión en un mundo dominado por los hombres, se llevó a cabo el conversatorio en línea "Inclusión de las mujeres en el mercado del arte: Arte y feminismo", organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura a través del Departamento de Artes Visuales que encabeza Margarita Félix Torres.

Como panelistas en esta actividad realizada como parte de la exposición "Re-Creaciones: Artistas visuales sinaloenses", instalada en la Sala de Arte Moderno del Centro Cultural Genaro Estrada, participaron las artistas visuales sinaloenses Elina Chauvet, de Mazatlán; Irene Clouthier, radicada en Washington. USA; Alma Gámez, radicada en Valencia, España; Claudia Zazueta, de Culiacán, Guadalupe Hernández, con la representación de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, e Irma Cárdenas y Yolanda Ibarra por la Galería arte Glim arteria / Ferias de arte, todas ellas moderadas por Claudia Valenzuela.

Retos de las mujeres en el arte

Claudia Zazueta, de Culiacán, dedicada durante 20 años a los temas de violencia contra la mujer destacó el tema de los condicionamientos de género que han alcanzado a las artistas hasta en la forma de crear.

Desde mi experiencia, la misma sociedad te exige cierto comportamiento como mujer, en los temas a pintar y lo que tienes que expresar a través de tu arte; la mujer, por más que sea exitosa, siempre se le va a criticar a través de un condicionamiento de género, no a través de su trabajo, comentó Claudia.

La última vez que la artista expuso fue como Creadora con Trayectoria, en 2007, en el MASIN. Desde entonces, ella no ha dejado de pintar y dos de sus obras forman parte de la exposición que actualmente se exhibe en la Sala de Arte Moderno del ISIC.

Elina Chauvet recordó lo difícil que ha sido ser mujer, madre y artista, en una sociedad que no ha cambiado mucho desde hace 30 años que llegó a Sinaloa, y que a pesar de no haber sido tantas, muchas han abandonado por falta de apoyo.

Habló de lo que la llevó a ser una artista activista, desde la rabia y el coraje de ver la violencia que las mujeres han vivido, partiendo de la violencia dentro del hogar, y que ha sido tema de su trabajo plástico expuesto en diversos países del mundo.

“En general la gente no quiere pagar por este tipo de trabajo. En el aspecto de las galerías, en el circuito del arte, no se ha desplegado un interés por el arte feminista en México, además de que el coleccionismo no está tan desarrollado, y quienes tienen el poder económico son los hombres”, agregó.

Pensó en lo maravilloso de crear una Feria de Arte feminista, lo cual no sabe si podría suceder desde Sinaloa.

Irene Clouthier, desde Washington, hizo una invitación a las instituciones culturales y a las galerías de arte a que hagan un esfuerzo consciente por ser más incluyentes, a ver lo que se está haciendo desde cada una de sus trincheras para abrir más espacios.

Con 25 años de carrera en el arte, dijo que lo más revolucionario que le ha ocurrido es ser mujer y el seguir picando piedra en un mercado del arte dominado por hombres.

Todas tenemos algo que decir, lo único que necesitamos es el espacio y el foro; es importante generar los espacios que se han negado por el contenido de la obra o por el simple hecho de ser mujeres, puntualizó Irene Clouthier.

Alma Gámez, desde Sevilla, habló de su trayectoria desde la elaboración de talleres, participando con niños, con familias, en diferentes momentos, con una fundación en la que colabora y en la cual trabajan la educación en valores y la inclusión social a través del arte.

“A veces tenemos más, a veces tenemos menos apoyo, y dentro del arte, como mercado, ojalá pudiéramos vivir de ello, para mantenernos, y para seguir creando”, añadió.

Irma Cárdenas y Yolanda Ibarra, de la Galería Arte Glim Arteria / Ferias de Arte, coincidieron en que hay mucho trabajo por hacer, como curadoras, por ser el puente entre los artistas y los coleccionistas, para promover el arte de las creadoras sinaloenses que con su granito de arena van generando un cambio.

Guadalupe Hernández, con la representación de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, habló del financiamiento para las mujeres artistas.

Las invitó a reflexionar que actualmente, con la pandemia, es momento de adaptarse a nuevas formas de financiamiento que permitan tener una presencia y un legado para las mujeres en el arte.

“Es importante que las mujeres aprendamos a pedir lo que necesitamos para nuestros proyectos. Es el momento de retomar y poner en la mesa a discusión el tema de la cantidad de mujeres que hay en el arte y hay que voltear a verlas y apoyarlas”, manifestó.

Miriam Molina, artista plástica con un estudio y galería, invitó a conocer el colectivo de Mujeres Creando Sinaloa, un grupo que se ha juntado desde hace 3 años con el tema femenino en el arte y la cultura, que honra a una mujer cada año, en la parte visual tienen bastante producción que exponen anualmente con la temática feminista, en el tema de la igualdad.