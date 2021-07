Presenta el Dueto Universitario recital ‘Fina estampa caballero' en Miércoles de Concierto

Culiacán, SInaloa. El teatro auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz de Radio Universidad se llenó de nostalgia y sentimiento al ser testigo del selecto repertorio que el Dueto Universitario integrado por José Antonio Soto al violín y Sergio del Ángel en el teclado, presentaron en el programa Miércoles de concierto, propio de la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la radiodifusora cultural.

La presentación del Dueto Universitario transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS respectivamente, la velada dio inicio con la participación de Xenia Beltrán Nájera, quien interpretó de primera mano el tema Presentimiento, popular en la voz del trío Los Panchos, después Fina estampa, de la compositora, letrista, cantautora y folclorista peruana Isabel Chabuca Granda, para cerrar su participación con el tema Cuando vuelva a tu lado, de la compositora mexicana María Grever.

Llegó el turno de Raúl Castro Moyte, joven intérprete quien dio vida a Costumbres, del Divo de Juárez, Juan Gabriel, seguido de Christian Quintero Aispuro con Almohada y Gavilán o paloma, populares en la voz del príncipe de la canción, José José.

También interpretó Historia de un amor, joya musical que le ha robado el corazón a millones de personas en todo el mundo, del compositor panameño Carlos Eleta Almarán y Yo te recuerdo, del compositor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.

Por último, tocó el turno en Miércoles de Concierto a la joven cantante Nadia Jazmín Cuén Oropeza, quien interpretó dos temas en inglés y dos en español, el primero fue At last, de Warren Harry y Gordon Mack, título que ganó popularidad al ser interpretado por la cantante estadounidense Etta James, seguido de Close to you, de los compositores Burt Bacharach, Hal David y Burt F. Bacharach.

La velada finalizaría con la interpretación de los temas Si a veces hablo de ti, de Manuel Alejandro y Ana Magdalena, además de Contigo en la distancia, del compositor cubano Cesar Portillo de La Luz.

Durante 60 minutos los cibernautas pudieron disfrutar de un selecto repertorio, que involucraba romance, nostalgia, tristeza y el lenguaje universal por excelencia, el amor.





