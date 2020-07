Priorizan la relación entre espectador y actor en el Foro Shakespeare

Cuiiacán, Sinaloa. A pesar de las dificultades que pueda significar el quedarse en casa y adaptar los formatos teatrales a las alternativas digitales debido a la pandemia, el Foro Shakespeare sigue adelante con una cartelera en línea, talleres y hasta un Círculo de Mujeres, para mantenerse en comunicación con el público.

Adoptando formatos

En entrevista para periódico EL DEBATE, Itari Marta, directora del Foro Shakespeare, comparte que se mantiene un tanto estresada, pero emocionada a la vez, por los nuevos retos y la reinvención que implica la pandemia que azota hoy el mundo. Sobre todo para ella que -entre risas- se incluye en las generaciones de antes y le es difícil tener que trabajar desde dispositivos lo que más le gusta hacer: el teatro.

En mayo pasado, el Foro Shakespeare cumplió 37 años, espacio que luego de un año y medio cerrado había vuelto a recibir al público y que por el COVID-19 tuvo que suspender actividades presenciales. “Sí ha sido una situación muy particular para nosotros, porque cerramos la puerta durante año y medio. Estábamos abriendo nuestras puertas y otra vez nos vuelven a cerrar y fue así de ‘no puede ser’. Pero también todo ese proceso nos curtió bastante, digamos que nos adelantó un poquito la crisis [...] lo que sí creo es que de todas maneras celebrar era importante. Celebrar que hemos pasado por todas estas y seguimos”.

Así, este espacio escénico buscó las maneras de llevar sus proyectos a un formato digital, “para no parar y seguir comunicándonos con nuestro público”, señala la directora. “Estamos haciendo Insomnio, estamos haciendo 'Movidas penitenciarias', estamos dando talleres on line, que eso a mí me parece superimportante, porque nosotros damos talleres aquí en el Foro Shakespeare, pero estos medios digitales te permiten llegar a personas de otros estados, incluso de otros países. Eso ha sido enriquecedor, y compartir conocimiento siempre ha sido una de nuestras metas, lograr compartir lo que hemos aprendido para que haya más espacios y más profesionales del teatro”, comparte sobre los proyectos en marcha.

Asimismo, indica que el Foro Shakespeare está haciendo transmisiones en vivo de obras que no necesariamente son producciones propias, pero sí están generando un enlace entre el público y las compañías. Además, el 12 de julio se estrena la obra 'Huérfanos'.

Pero también entre los proyectos destaca el Círculo de Mujeres, un espacio no solamente dedicado a las mujeres del Foro Shakespeare y las artistas, sino que mujeres de todos los ámbitos pueden participar para hablar de sus experiencias, compartir consejos y en general fortalecer la sororidad. La cita es ahora todos los jueves, de 19:00 a 20:30 horas (CDMX), a través de Zoom. La experiencia de este proyecto -destaca Itari- ha sido maravilloso. Actor y espectador La pandemia ha propiciado cambios en el panorama artístico y teatral, y precisamente desde el Foro Shakespeare han lanzado el MNFSTXIX (Manifiesto XIX), una serie de 19 reglas (o visagras), que invitan a hacer teatro con un modelo distinto de producción, donde se “priorice al actor como ser que imagina y cuenta la historia, sin parafernalias y sin adornos, sino con la esencia del teatro que el actor y la ficción”, indica Itari Marta. “Creo que le viene muy bien (el MNFSTXIX) al momento histórico que vivimos y también es invitar a nuestros compañeros que cambiemos un poco la forma en que producimos, la forma en que consumimos, la forma en que nos conectamos con el espectador”, agrega.

La también actriz de telenovelas como Amor en custodia y Así en el barrio como en el cielo afirma que esta pandemia nos hará revalorar “que el contacto humano es importante y hay que darle su lugar”. “Los seres humanos no venimos a este mundo a trabajar y a pagar cuentas, ojalá también tengamos calidad y dignidad de vida”.

Asimismo, invita a reflexionar en este momento a los artistas, pues cree que la responsabilidad de acudir a los espacios escénicos no solo recae en la educación y los espectadores, sino también los artistas mismos. “Los artistas de pronto somos superegocéntricos y creemos que ese miniuniverso que nosotros hacemos es la neta y de repente te das cuenta que hay un mundo afuera de tu ego y que vale la pena escucharlo. A veces nos quejamos que la gente no va al teatro, pero también qué parte de responsabilidad tienes tú para que no quieran ir a verte, para que les parezcas innecesario. La responsabilidad que tiene el artista, que la tome, que la redimensione y que la recoloque y la reconstruya de ser necesario”.