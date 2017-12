Promueven "Salas de Lectura" para migrantes en Egipto

El Cairo, Egipto.- Las características y objetivos del Programa Salas de Lectura de la Dirección General de Publicaciones (DGP) de la Secretaría de Cultura fueron presentados en la red Children's Literature in Critical Contexts of Displacement: Exploring how story and arts-based practices create 'safe spaces' for displaced children (Literatura para niños en los Contextos Críticos de Desplazamiento: Exploración sobre cómo la historia y prácticas conb base en la artes crean ' los espacios salvos para niños desplazados), iniciativa de la académica e investigadora mexicana Evelyn Arizpe, que radica en Escocia desde hace 25 años.

Convocados por la investigadora de la Universidad de Glasglow, del 9 al 11 de diciembre de 2017, académicos en las disciplinas de artes, humanidades y educación, así como promotores culturales, se reunieron en El Cairo, Egipto, para examinar y promover la contribución de la literatura infantil en la creación de espacios seguros para niños desplazados y sus familias.

Angélica Vázquez del Mercado, directora general adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro de la Dirección General de Publicaciones, relató que fue invitada al evento para presentar uno de los trabajos que realiza el Programa Salas de Lectura, enfocado a niños y jóvenes migrantes.

Angélica Vázquez del Mercado, directora general adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro de la Secretaría de Cultura. Foto: Cortesía.

En entrevista, explicó que en el encuentro internacional se intercambiaron experiencias de trabajo. Destacó que ni en Escocia ni en Egipto existe un programa parecido al de Salas de Lectura, lo que llamó la atención de los participantes.

Refirió que en esos países hay iniciativas de particulares y personas que realizan el trabajo de fomento a la lectura de manera voluntaria, pero que no existe como tal un programa auspiciado por el Estado, con la estrecha colaboración de las instancias culturales y la sociedad civil.

Detalló que al compartir en qué consiste el programa Salas de Lectura, éste llamó la atención de los participantes por sus características, entre ellas el involucramiento de la ciudadanía.

“Sin los mediadores de lectura, sin su carácter voluntario, las Salas de Lectura no podrían hacerse. Hay una ciudadanía interesada genuinamente en hacer algo por su barrio, ese nivel de involucramiento es el que todavía no explota o detona en otros países como Egipto”, indicó.

La funcionaria apuntó que otro de los elementos que llamó la atención del programa es la participación e impulso de instancias públicas y privadas, y que esté auspiciado por el Estado mexicano. “Nos preguntaron quiénes daban los libros a las Salas de Lectura, explicábamos que la Secretaría de Cultura, a través de la DGP.

Foto temática (Archivo AFP).

“Salas de lectura –puntualizó– es un programa de exportación de primer nivel y calidad. Nos parece importante destacar que en un contexto internacional llame la atención el programa, incluso me dijeron que querían hablar con el Ministerio de Cultura en Egipto, porque quieren ver una manera de aplicar un proyecto similar al nuestro. Esperamos que nos llamen para que con todo gusto podamos compartir nuestra experiencia”.

Angélica Vázquez del Mercado expuso que también llamaron la atención del programa factores como el mecanismo de operación, la duración, eficacia, eficiencia, y la amabilidad de los mediadores de lectura.

Detalló que la invitación de Evelyn Arizpe a participar en el encuentro deriva luego de que por parte de Salas de Lectura se le solicitó el apoyo para armar un programa de actividades de lectura enfocado a la atención a niñas, niños y jóvenes migrantes, con el objetivo de fomentar la lectura y la escritura.

“A Evelyn Arizpe le solicitamos, con base en nuestras necesidades y a sabiendas de que tiene una metodología para espacios escolarizados, hiciera un programa de atención a públicos migrantes o en situaciones semejantes, pues también funciona para comunidades internas como la de jornaleros”.

La directora general adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro Señaló que antes de poner en marcha la metodología de trabajo, se capacitó a docentes para que iniciaran labores en algunos espacios del norte del país, arrancando en Baja California, para luego replicarlos en Chihuahua y Ciudad de México.

Foto temática (Archivo AFP).

“De acuerdo a la metodología, la mayor parte de los libros seleccionados para el proyecto fueron libro-álbumes, obras que tienen poco texto o escasa narrativa escrita. No sabemos si los migrantes saben leer o si hablan alguna otra lengua, entonces el libro-álbum funciona como un vehículo perfecto para establecer comunicación con el migrante o el refugiado sea el lugar de donde provenga”, apuntó.

Añadió que para el manejo de este acervo los mediadores y voluntarios que fueron convocados a formar parte de este programa, recibieron una capacitación.

“Ellos se acercan a los albergues de atención a migrantes, trabajamos, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Gobernación, y el Instituto de Baja California, con el fin de por lo menos una vez a la semana establecer comunicación con los migrantes”.

Puntualizó que uno de los objetivos del proyecto enfocado a los migrantes es que ellos tengan un momento de paz en medio del difícil trasiego y tránsito, un ambiente hospitalario y amable al hacerse de una pequeña posesión que puede ser un libro.

“Con el proyecto y metodología aplicada se busca que los niños y jóvenes migrantes se expresen y sean escuchados. No vamos a resolver su situación migratoria ni los problemas que tengan en ese sentido, pero sí vamos a darles un momento de humanidad, esa fue la experiencia presentada en Egipto”.

Foto cortesía.

Al encuentro, fueron convocados The American University in Cairo, IBBY Egipto y otros Organizaciones No Gubernamentales. “Ninguno de los presentes habló de un programa siquiera parecido al de Salas de Lectura. Hay acciones en pro de la educación, la lecto-escritura, de actividades artísticas, pero ninguno como el de nosotros.

“Lo que hay que destacar de Salas de Lectura es que tiene una capacitación, un mediador que es voluntario, y un acervo, con estos tres elementos es como se puede llevar a cabo los programas que realizamos en la Dirección General de Publicaciones”.

Finalmente, Angélica Vázquez del Mercado anunció que para noviembre de 2018 se espera que académicos de Egipto y Escocia visiten México.

“Vamos a recibir a los egipcios y a los escoceses, al tiempo que IBBY Egipto e IBBY México van a trabajar para buscar a los promotores o pares de las Salas de Lectura en Centroamérica, Honduras, Costa Rica, Guatemala, para involucrarlos y que formen parte de la red impulsada por Evelyn Arizpe”, precisó.