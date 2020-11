Proponen una economía cultural sostenible en México

México.- El sector cultural ha sido muy afectado por la pandemia de Covid-19. Creadores, artistas y trabajadores de la cultura y de las economía cultural de diferentes países han tenido el impacto de una crisis a la par de la crisis económica.

En países iberoamericanos, como México, desde el inicio de la contingencia, los centros culturales fueron los primeros en cerrar, y también están siendo los últimos en abrir.

La conciencia de la situación del sector cultural fue expuesta por Jorge Luis Volpi Escalante, coordinador de Difusión de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Séptimo Congreso Iberoamericano de Cultura, en el que además destacó la importancia de rescatar al gremio artístico mediante diversas estrategias.

Buscan transformar la vida cultural

La prolongada duración de la pandemia ha afectado enormemente a la cultura. Por más que a estas alturas ya haya instituciones que trabajan a distancia y ya estén abriendo algunas pocas actividades presenciales, estas son muy limitadas, comentó Jorge Volpi en su conferencia realizada para el público iberoamericano vía Facebook.

Lo que se avecina —según el escritor— es que el 2021 sea un año similar para el gremio artístico y cultural, y por ello será necesario hacer gestión para transformar la vida en la cultura, pues actualmente se carece de una infraestructura cultural en la propia economía cultural, que tiene que ver con la imposibilidad de reconstruir por completo la cultura simplemente trabajando a distancia, pues asegura que no existía una economía cultural imaginada ya para ser funcional vía internet.

Los creadores no cobraron o no están cobrando a lo largo de la pandemia, al mismo tiempo no hay muchos instrumentos para que el trabajo en línea y a distancia sea remunerado; y, por otro lado, el propio público va descubriendo lo que significa el trabajo en línea y a distancia gratuito frente a opciones que empezaron a aparecer de pago o simplemente para poder ir sosteniendo.

Desde la UNAM se han realizado análisis para tratar de entender la situación y su comportamiento. En un estudio de opinión realizado a 4 mil 168 encuestados descrito en el documento "Para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro," encontraron, por ejemplo, que el 73 por ciento del total se dedicaba de tiempo completo al arte, un 23.7 por ciento lo hacía de tiempo parcial, y un 2.8 por ciento decidió no responder.

El promedio de pérdidas de ingresos durante la pandemia fue de 56.3 por ciento para las personas que laboran en el sector cultural; sin embargo, la opinión más numerosa, con el 23.6 por ciento de participantes, fue de una supresión entre el 91 al 100 por ciento.

Volpi Escalante comentó que los hallazgos se presentaron y se discutieron con diversos agentes culturales en el país, como la Secretaría de Cultura general y algunas estatales en México, desde la Cátedra Inés Amor, que es una cátedra de gestión cultural compuesta por una serie de foros que se han mantenido constantes durante la pandemia para escuchar las distintas opiniones de los agentes culturales, creadores, artistas, trabajadores de la cultura y responsables de distintas industrias culturales.

La interinstitucionalidad cultural

En primera instancia, Volpi ve importante asumir la necesidad de asegurar las relaciones de gobernanza en el sector cultural, con el propósito de que sea viable el papel transversal y estratégico de la cultura en la reconstrucción del bienestar ciudadano; también generar estrategias que deriven en un modelo de política cultural sostenible.

75 por ciento de las personas dedicadas a la cultura y a las artes en México encuestadas no forma parte de algún colectivo o de alguna forma de organización laboral

Hacen además un llamado para la colaboración interinstitucional, que en el caso mexicano sean a niveles federal, estatal y municipal, pero también los gremios de las distintas áreas culturales y los públicos.

Dentro de todo, además de seguir investigando, buscan encontrar la forma de ayudar a todos los sectores culturales, por ejemplo gestionando y promoviendo las condiciones para el ejercicio de derechos sociales de los actores culturales, pues en gran parte el gremio artístico tiene condiciones precarias que es importante corregir.

El 53 por ciento de 4168 actores culturales mexicanos encuestados es independiente (Cultura UNAM, 2020).

El Dato

Reducciones

El subsidio destinado a actividades culturales, como ferias y festivales, se redujo 44 por ciento en 2020, y el presupuesto para operación y promoción de la cultura bajó 9 por ciento. Además de eso, el decreto de austeridad publicado por Andrés Manuel López Obrador el 23 de abril del 2020 redujo en 75 por ciento el presupuesto operativo de las instituciones culturales federales (Catedra Internacional Inés Amor en gestión Cultural/Cultura UNAM, 2020).