Próxima presentación del libro Enjambre de Ideas: Cultura y Pandemia en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa. El Gobierno de Culiacán, a través del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, se complace en retomar su programa Enjambre de Ideas, con la presentación del libro: Enjambre de Ideas: Cultura y Pandemia, el próximo miércoles 23 de febrero a las 19:00 horas a través de la plataforma digital Facebook / culiacancultura con los comentarios de Liliana López Borbón y Héctor Romero Lecanda.

Enjambre de Ideas: Cultura y Pandemia es resultado del histórico encuentro y enriquecedor ejercicio de diálogo efectuado durante el mes de julio del año 2020, cuando el IMCC, en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana corresponsalía Culiacán.

Se convoca a la realización del foro de título homónimo, con la participación de diversas autoridades y distinguidas personalidades del ámbito cultural y educativo de Sinaloa, con quienes tuvimos oportunidad de reflexionar y dialogar sobre la cultura y el arte, su gestión, fomento y difusión en los tiempos de la pandemia mundial de la enfermedad COVID-19, causada por el Coronavirus SARS-CoV-2.

Liliana López Borbón. Foto: Cortesía

Circunstancia ante la cual las instituciones y organismos culturales nos vimos obligados a tomar decisiones como continuar e incrementar nuestras ofertas culturales en línea, ante la incertidumbre que el escenario nos planteaba, empezamos a preguntarnos: ¿Cuál sería el escenario que nos esperaba? ¿Cómo haríamos frente desde la cultura, a este desafío que ha impactado todas las dimensiones de nuestras vidas?

Dando respuesta a estas interrogantes y con el propósito de generar un intercambio de miradas regionales sobre esta compleja situación, para vislumbrar los caminos posibles para su fortalecimiento en el futuro, así como el de registrar el impacto de esta inusitada experiencia en nuestro quehacer, es que este libro constituye un documento histórico que reúne las reflexiones de quienes tuvimos que enfrentar el desafío de la gestión cultural en tiempos de pandemia.

Participan:

Comentarios por: Liliana López Borbón y Héctor Romero Lecanda

Anfitriones: Gilberto López Alanís, Maritza López y Minerva Solano Moreno

Héctor Romero Lecanda. Foto: Cortesía

Mtra. LILIANA LÓPEZ BORBÓN

Colombiana naturalizada mexicana, es maestra en Comunicación de la UNAM y especialista en Construcción de Ciudadanía y Cultura de Paz. Se ha desempeñado por 25 años como gestora cultural e investigadora, en entidades públicas, sociales y privadas. En 2015 le otorgaron el Premio Internacional Roca Bomcompte en Estudios de Gestión Cultural, con el trabajo “La gestión cultural como construcción de ciudadanía”.

En la actualidad, participa como docente en diferentes maestrías en Iberoamérica, enfocándose en la reflexión sobre Arquitecturas de la Participación, Desarrollo Humano, Economía Solidaria y Ciudadanía Digital.

HÉCTOR ROMERO-LECANDA

Gestor cultural y comunicador. Orgullosamente tamaulipeco y fronterizo, radicando desde hace tres años en la Ciudad de México.En 1989 fundó la asociación civil Cultura Fronteriza. Ha participado como líder de proyectos y/o desarrollador conceptual para la creación de importantes espacios de infraestructura cultural como el Centro Cultural Nuevo Laredo, el Museo Reyes Meza, el espacio de artes y oficios Maquila Creativa y el centro de promoción de la palabra y la literatura Estación Palabra.

Fue becario del programa de Líderes Internacionales por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actualmente es jefe de la oficina de la dirección general del Instituto Nacional de Bellas Artes y continúa como productor y conductor de la revista cultural radiofónica Espacio Alternativo, de la serie Y de Tamaulipas Vengo y host del podcast Somos Uno de la plataforma We Are Not Zombies.