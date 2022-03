¿Qué es el Porfiriato?

Aunque antes de ser presidente defendió fervientemente la "no reelección", durante su gobierno Porfirio Díaz impulsó una reforma constitucional para legalizar la reelección indefinida, lo que le permitió ser presidente del país en siete ocasiones y ostentar el poder durante tantos años.

Cabe señalar que Porfirio Díaz fue presidente de México en siete ocasiones , a lo largo de un periodo de 35 años . Sin embargo, al menos cuatro de esos años no fue presidente, entre 1880 y 1884, por lo que en realidad gobernó durante poco más de 30 años.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.