Qué es la música folk, historia y principales artistas

El folk o música folk surgió en el siglo XX para nombrar a la música folclórica. El término inglés "folk" significa "de pueblo" y se deriva del alemán "volk", referencia a la gente sencilla, es decir la definición de la música folk nos señala que se trata de un género popular que combina elementos del blues y rock.

El folk hace referencia a la música de fusión que surgió en Estados Unidos y el Reino Unido, a medidados de los años sesenta, incorporando elementos del rock, en especial el de la Costa Oeste, y en el terreno instrumental y rítmico, música de tradición folclórica local. Algunos denominan el género como folk pop.

En sus orígenes, la música folk no se tocaba en busca de beneficios económicos, sino más bien el objetivo era transmitir de generación en generación las canciones, además de animar las fiestas con ellas.

La música folk surgió en Estados Unidos en los 50 y 60 del siglo XX, tomando como base la música tradicional, traída al nuevo continente por inmigrantes de Europa. Posteriormente, este movimiento de música popular tendría ligar en otros países.

El contenido de las canciones de la música folk es de manera común sociales y de protesta política, la música folk de Estados Unidos se tocó en los primeros años con instrumentos acústicos, pasando en los años 60 ha incorporar instrumentos eléctricos, conocido como folk-rock.

A finales de los 60, la música folk tuvo su eco en Europa y América Latina, en dos corrientes: 1) la canción de autor, canción de protesta afín con la corriente norteamericana, que más tarde incluyó temas más líricos, con énfasis al contenido de letras en aspectos musicales y 2) la música folclórica contemporánea, que se enfoca en recuperar y adaptar músca del folclor tradicional a la actualidad, con música instrumental. Corriente que en la actualidad se asocia más al concepto de música folk.

Principales cantantes de música folk

Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, músico, compositos, cantante y poeta estadounidense es conocido como uno de los principales artistas que dieron nacimiento al folk rock, sobre todo en sus discos Bringing It All Back Home y Highway 61 Revisited, que incluye Like a Rolling Stone, abucheada por el público en el festival folk de Newport por incluir instrumentos eléctricos.

La banda estadounidense The Byrds en sus comienzos fueron pioneros del folk rock, mezclando su influencia de The Beatles (que los llevó a ser conocidos como "los Beatles estadounidenses") con otras bandas de la invasión británica con la música folk tradicional. The Byrds tuvieron su éxito con el característico sonido de guitarra Rickenbacker de doce cuerdas y armonías vocales.

The Mamas & the Papas fue un grupo vocal líder de los años 60. De los grupos estandartes del folk rock neoyorquinos que se mantuvieron durante la invasión británica junta a The Beach Boys y The Byrds. Estaba conformado de dos parejas que representaba la cara más amable del movimiento hippie. Su sonido se caracterica por los juegos de voces chico-chica. Algunos de sus éxitos más destacados fueron "California dreamin" o "Monday, monday".

Otros grupos y solistas de música folk fueron: Crosby, Stills and Nash (and Young), Simon & Garfunkel, Neil Young, Peter, Paul and Mary, Donovan, Nick Drake, Cat Stevens y Mumford & Sons.