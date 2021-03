Qué es un cómic y cuál fue el primero publicado en la historia

El cómic o historieta es un término moderno para referirse a aquellas formas de relato gráfico que se realizan con base en dibujos encuadrados en viñetas. Es una forma de arte que ganó popularidad especialmente en el siglo XX, aunque en otros tiempos de la historia nos podemos encontrar antecedentes de esta forma de relato.

El cómic puede contar o no con texto, pero aunque lo haga, este no ocupa un rol principal frente a los dibujos, que son la pieza clave del relato. Además, se complementa con otros elementos como símbolos, onomatopeyas, formas expresivas, etc. El cómic se conforma de viñetas dentro de las cuales sucede un acto o diálogo. Cada una de las viñetas representa un suceso específico en la historia, como también diferentes situaciones.

Su popularización se debe en gran parte a la llegada del público masivo por medio de publicaciones de revistas, periódicos y otros medios de información. Los cómics tienen un sinfín de temáticas y modos de representar cada escena, aunque los más populares son los personajes superhéroes, fantásticos y míticos, y situaciones exageradas llenas de emociones.

¿Cuál fue el primer cómic de la historia?

Pese a que los origenes del cómic se remontan a miles de años, desde la llegada del ser humano, quien tuvo la necesidad de dibujar en cuevas una secuencia de caza, aventura, historia o acontecimiento, a Thomas Rowlandson se le considera el inventor del cómic en el año 1809.

Rowlandson publicó "Los viajes del doctor Syntax", considerada por algunos como el primer cómic o aventura seriada de la historia en tener popularidad.

En 1837, el suizo Rudolph Töpfer publica "Las aventuras de Obadiah Oldbuck", un libro de cuarenta páginas con dibujos en cada una y textos al pie, que es considerada la primera novela gráfica.

The Yellow Kid (El chico amarillo), primer relato en ser nombrado "cómic"

Posteriormente, el poeta y artista alemán Wilhelm Bush publica en 1859 las primeras caricaturas en un periódico, el Fliegende Blátter y la historieta "Max y Moritx". En 1867 aparece el primer personaje de historieta inglés "Ally Sloper", creado por Charles Ross.

Sin embargo, según los cánones, el primer cómic moderno en el mundo fue The Yellow Kid (El chico amarillo), el 16 de febrero de 1896 en el periódico New York World. Esto, debido a que a partir de ella, se empezó a usar la expresión "cómic" para definir la historieta de manera popular.

Un siglo después, el cómic ha dado lugar a entrañables personajes: Tintín, Astérix o Supermán, algunos de los más leídos y admirados alrededor del mundo.