¿Qué hacía Adán Pérez con Kate del Castillo?

Mazatlán. Adán Pérez, el polifacético cantante sinaloense, estuvo de visita en California para concretar algunos proyectos. Lo que nunca imaginó es que el actor mexicano Bruno Bichir Nájera lo invitara al estreno de la ópera de la polémica actriz Kate del Castillo.

“Fue un honor para mí estar en el estreno de la obra de Kate, llamada I am OKate. Y no solo eso, de pronto me pidieron el apoyo para cuadrar uno de los números musicales.”

El espectáculo se presentó la noche del pasado 16 de diciembre.



EN LAS REDES SOCIALES

La experiencia vivida por Adán Pérez en California es para nunca olvidarla, así le han comentado muchos amigos en sus redes sociales. Desde que posteó una foto con la famosa actriz Kate del Castillo y el elenco de la obra I am OKate, de inmediato le llovieron las felicitaciones. Fue a través de una entrevista para EL DEBATE que compartió detalles sobre este hecho.

Adán rodeado de la actrices de I am OKate.



¿Lo puso nervioso Kate del Castillo?

No, para nada, simplemente es tomar un lugar neutro y platicar con otras personas, empresarios, el cotorreo con los amigos, a final de cuentas, no soy protagonista. Creo que uno debe saber cuándo meterse y cuándo no, y simplemente estar ahí. El lugar se lo dan a uno los actores con los cuales uno colabora. Uno no tiene que darse el lugar porque se ve mal, pero ya el hecho de que antes de partir haberme despedido de Kate y me haya agradecido de una forma tan linda que haya estado en el proceso de los ensayos y el apoyo dentro de la parte de la dirección musical en uno de los números, eso no tiene precio.



Eternamente agradecido por todo lo vivido

Para Adán Pérez, lo más importante es hacer conexiones con otros medios donde no se está completamente involucrado. “Es muy bonito que te den una bienvenida como la que me dieron a mí.”

Adán Pérez barítono sinaloense.

Fue Bruno Bichir quien lo presentó frente al equipo de producción y actrices como el que organizó y celebró el homenaje de Pedro Infante en Nueva York, lo que según sus palabras, lo colocan en un lugar que nunca hubiera imaginado. “Mejor carta de recomendación no puedo tener, y es por ese motivo que el sinaloense se siente eternamente agradecido.

“Me quedo con los abrazos y las felicitaciones que nos dimos los artistas y que me hicieron sentir parte del equipo por mi pequeña aportación.”



Viaje a Japón

Pérez mencionó que se concretaron varios proyectos importantes para el 2018, de los cuales brindará detalles próximamente, sin embargo, adelantó que lo que más le importa en estos momentos es una presentación que tendrá en Japón.

“Próximamente daremos una rueda de prensa en Mazatlán para compartir el viaje que se va armar para Japón. Para mí es de suma importancia apoyar a los sinaloenses, abrirles espacios en el extranjero para dar a conocer nuestras raíces y cultura”, finalizó.