¿Qué significa chompa en Sinaloa?

Sinaloa.- Sinaloa es un estado lleno de culturas y gastronomía, así como de regionalismos, uno de ellos es "chompa", la cual es una palabra muy usada por los sinaloenses pero poco conocida por la mayoría de los mexicanos.

Chompa es una palabra muy extraña pero en Sinaloa es muy común y se usa para decir cabeza, una de las frases más usadas con extra palabra son:

"Me golpeé la chompa", "me pegaron en la chompa", "me duele la chompa", lo cual significa "me golpeé en la cabeza", me pegaron en la cabeza", "me duele la cabeza".

Otra de las palabras que se usan con la misma intención es "choya".

Significado de chompa en otros países

En Perú la palabra chompa se refiere al tejido hecho de lana o algodón, mientras que en Venezuela se usa para definir algo bueno, preciso, exacto, mientras que en Ecuador es una chaqueta deportiva.

El origen de la palabra chompa en México viene de un zapallo de cáscara blanda que llaman "calabaza chompa".