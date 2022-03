¿Qué significa la palabra abitachar en Sinaloa?

Sinaloa.- México además de ser un país rico por su cultura, también lo es por el baraje lingüístico de sus pobladores, pues tanto el norte como el sur, existen palabras características de la región. Tal es el caso de Sinaloa y la palabra "abitachar".

Seguramente esta palabra ya la has escuchado si has tenido la oportunidad de convivir con algún amigo o familiar sinaloense. Esta expresión quizá no te suena a nada en particular, pero al escucharla de la voz de un sinaloense posiblemente entiendas su verdadera intención.

Además de palabras como plebes, cuachalote, fachoso. Abitachar es una de las más utilizadas en el estado del noroeste de la república, ya que es común escuchar desde señoras, jóvenes y niños mencionar esta palabra tan peculiar y alegré.

Que significa abitachar

Esta palabra hace alusión a poner alerta a alguien para que pueda actuar con rápidez, para estar atento a todo lo que sucede en cualquier situación, sea trabajo, relaciones o negocios.

Abictachar también suele ser utilizada para ordenarle a una persona para que ponga más empeño y dedicación en lo que está haciendo, pues es común que esta palabra suela utilizarse en expresiones como; "Plebes abitachensen" u otras similares que indican el prestar mayor atención.