¿Qué significa pajuela en Sinaloa?

Sinaloa.- Sinaloa es un lugar lleno de todo, hasta de palabras que no existen en otra parte de México o del mundo, una de ellas es "pajuela", que, aunque se use por varios sinaloenses, no es muy conocida por todos.

Pajuela es una palabra que usan o usaron mucho las personas mayores, o que viven las áreas rurales de Sinaloa, esta tiene un significado muy peculiar, el cuál es lo siguiente:

La palabra pajuela se usa para referirse a una mujer que se dedica a la prostitución o que tiene dos o más parejas al mismo tiempo.

El sinónimo de pajuela es prostituta, piruja.

Una de las frases más usadas con esta palabra es "Esa mujer es una Pajuelona".

Esta palabra también tiene otro significado en otras partes de México y de América Latina, los cuales son:

En Colombia pajuela se usa como sinónimo de masturbación, en Perú es un postre, en Paraguay son las lengüetas para los instrumentos de viento madera producen la vibración mediante el uso de boquillas, en El Salvador son los parásitos que se encuentran en los contornos del recto y en Venezuela es la púa con la que se toca la guitarra.