¿Qué significa que te regalen un San Judas Tadeo?

"Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! Siervo fiel y amigo de Jesús. El nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable y haz uso, te ruego, de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (decir la súplica por la que se pide), y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad".

Los favores que los fieles le piden al santo católico pueden no ser para ellos mismos, sino para un ser querido, un familiar o amistad que atraviesa una situación difícil, por lo que regalar una figura de San Judas Tadeo a alguien puede ser una manera de intentar que el santo interceda en su favor.

Recordemos que San Judas Tadeo es considerado el "patrón de las causas difíciles", por lo que los creyentes suelen rezarle para pedirle todo tipo de favores, como curar enfermedades, conseguir trabajo, resolver problemas matrimoniales o económicos , etc.

