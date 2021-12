Radio Rock hizo vibrar al público en la Plazuela 27 de Septiembre en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los clásicos del rock en inglés marcaron toda una época, cimbraron al público la noche de este martes en la Plazuela 27 Septiembre con un vibrante concierto a cargo de la agrupación local Radio Rock que estuvo invitada en el marco de la Feria Internacional del Libro Los Mochis 2021.

La fiesta dio inicio con Lonesome loser, para continuar con New kid in town, no podía faltar el clásico Don´t let me down de la legendaria banda The Beatles.

Continuó la fiesta con Have you ever seen the rain, de los Creedence. I started a joke, Oh darlung, Under the boardwalk, Sleepwalk, Purple Rain, I want to break free, Summer of ’69, Stand by me, Your love, Crazy little thing, Called love, Something, Words, Who´ll stop rain, It´s a heartache, You may be right, We´re an American band, We belong together y Fortunate fueron los temas que dieron vida a este concierto que puso a bailar a la concurrencia que evocó los años dorados del rock en inglés.