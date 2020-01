Realismo crudo en 'La Duquesa de Escobedo'

Culiacán, Sinaloa. Todas aquellas personas, desde prostitutas, homosexuales o lesbianas, que suelen relegarse al anonimato por el otro adquieren voz en los distintos relatos que el joven escritor Sergio Telles recoge en su obra La duquesa de Escobedo.

Voz a los anónimos

En entrevista para el periódico EL DEBATE, el narrador regiomontano habla sobre los personajes y la realidad que busca mostrar en esta obra literaria. “Este libro aborda el realismo crudo cotidiano. Son personajes que de pronto están a nuestro lado pero tratamos de segregar o de caricaturizar su vida y lo que hemos escuchado de ellos. Son travestis, prostitutas, lesbianas, homosexuales, personas que de pronto tienen como una conexión con la miseria y el dolor, que es el hilo conductor de este libro”.

Además, a lo largo de 47 relatos, el escritor mantiene un híbrido entre poesía y narrativa, pues cree que hay historias que no se pueden decir en narrativa y viceversa.

Así, Telles traza su pluma con delicadeza para dar también poder de decisión a sus personajes protagonistas. “Aquí hay algo bien interesante con los personajes. Son personajes que están sufriendo, están siendo pisoteados. Aquí los personajes, independiente a su pasado, están decidiendo lo que quieren ser, la sexualidad que quieren tener, el futuro que desean”, dice el autor.

De esa forma, al darle mayor peso a los personajes por sí solos, el escritor manifiesta que la oralidad se impone. “La oralidad se superpone, no entra esta parte de yo como autor querer poner cosas ahí en el lenguaje porque no iba a ser verosímil la obra. Por eso, de pronto tienen un lenguaje fuerte y crudo, pero la realidad es esa. Si iba a retratar esa parte, tenía que ser fiel con los personajes y con su entorno”.

Centro de exploración

Aunque muchas veces las personas diferentes a la construcción de lo políticamente correcto son descritos como minorías, Sergio Telles cree que esto ya está quedando atrás. “Ya no son minorías, yo ya no hablaría de una minoría. Yo creo que es más bien como ver al otro y saber que están haciendo lo mismo que nosotros. Están soñando y están amando también. Muchos de los relatos son eso, son actos de amor, amor en otra forma, no el amor convencional, que vemos en revistas o en las novelas rosas. Es una forma de soñar, una manera de amar y una manera de esperar”.



Aunque de pronto el autor se instala en el País Vasco o en París, la mayor parte de los relatos transcurren en Nuevo León. Precisamente el título del libro, La duquesa de Escobedo, se basa en el relato homónimo del libro y que se desarrolla en Escobedo, Nuevo León, una región que lamentablemente tiende a dar nota roja.

“Yo creo que es el relato más fuerte, aunque algunos dicen que no. Habla de una travesti que encuentran despedazada en una hielera y entonces sus amigas, que son amigos en realidad y se hablan en femenino, empiezan a indagar sobre quién la mató. Empiezan a sacar sus conclusiones, de cómo era ella, de cómo se relacionaba con los hombres, de cómo su forma de ser se imponía”.

Según declara Sergio Telles, la intencionalidad de desarrollar sus relatos en Nuevo León es para explorar la vida queer en este estado.