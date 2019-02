Rebeca Llamas: Este homenaje me da alegría

Mazatlán.- La maestra Rebeca Llamas tiene toda una vida en la danza. Por este motivo el viernes 8 de febrero se le rendió un homenaje a las 19:00 horas en el Centro Cultural Multiversidad. Se contó con la presencia de María Muñiz y Yajaira Villarreal.

En entrevista con EL DEBATE, se dice agradecida de esta distinción.

“Me siento muy contenta de que se haga este homenaje ya que tengo nueve años que no estaba en la danza aquí, he trabajado para otras compañías. Me alegro de que reconozcan el trabajo que he realizado. Me sentía triste por ser discriminada, marginada. Esta distinción llena ese hueco, esa necesidad continuar con mi trabajo que hice por varios años. Me siento contenta porque me toman en cuenta.”

Añade que nació para bailar, el solo hecho de sentir los movimientos del cuerpo alimentan su corazón.

Foto: Cortesía

Comienza la aventura

Sus inicios en la danza fueron a corta edad. Luego de ver una actuación del Ballet Nacional, quedó maravillada y supo que en ese momento el amor por la danza fue muy fuerte y se puso como meta dedicar su vida a esa actividad cultural. Su primer profesor fue Miguel Ángel Tirado, con quien empezó a trabajar de manera profesional. Se fue a vivir a Acapulco, lugar donde formó parte de uno de los ballets más importantes de ese lugar.

Con el paso del tiempo se integra al ballet de la destacada bailarina Amalia Hernández al irse a vivir a la Ciudad de México. De ella aprendió su gran disciplina. De la mano de Hernández recorrió el mundo, apreciando un gran proceso creativo. Pudo nutrir sus sueños de traer ese profesionalismo al estado que la vio crecer, Sinaloa, en especial a Rosario y Mazatlán.

“Empecé a recorrer el mundo y a partir de allí inició mi etapa de bailarina. Creo que en ese tiempo empecé a iniciar en el mundo de la coreografía. Me tocaron los montajes con la señora Amalia Hernández, me tocó ver ese proceso que implicaba el teatro en movimiento, análisis de vestuario, coreografía, que me empezó a nutrir. En ese entonces era el inicio, pero al tiempo lo puse en marcha en mi faceta de coreógrafa.”

Foto: Cortesía

Llega a Sinaloa

En enero de 1997, formó con unos cuantos bailarines lo que sería el Ballet Folclórico de Sinaloa, en el cual estuvo activa hasta el 2014. Con esa compañía tuvo la fortuna de implementar nuevas coreografías, las cuales fueron enriquecidas con historias que contaban el folclor de este estado.

La primer pieza montada fue Tarde de costura, una coreografía que la prensa y el público tomaron con buen agrado.

“Lo vieron de manera novedosa pues fue el primer ballet que ya no taconeó, que presentaba una historia bailada, una historia que yo tomé de las que me contaba mi abuela”, compartió.

Otras facetas

Otra de las facetas de Llamas es haber dedicado varios años a la promoción del teatro y la cultura de Mazatlán, pero sin duda haber formado el Ballet Folclórico de Sinaloa es uno de sus logros máximos.

Actualmente está enfocada en ser parte de varios ballets, pero también da clases de español en la secundaria. “En primer momento me dolía no tener mi compañía, ahora me siento contenta de ser parte de muchas, a las que les inyecto mi conocimientos, mis ideas y propuestas coreográficas, trabajo que es muy reconocido”, resaltó Llamas.