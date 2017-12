Reconocen en la FIL a Alfredo López Austin

Guadalajara, Jalisco.- Alfredo López Austin, uno de los más connotados estudiosos del México precolombino, experto en cosmovisión mesoamericana y en los pueblos indígenas del país, fue homenajeado anoche en el "Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América" dentro de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara .

"Hoy y desde hace muchísimos años que hemos vivido juntos, todos hemos tratado de llegar a un México que debe reconocerse como el plural, no podemos olvidar esto. No podemos uniformarnos ante una idea de la cultura mestiza. Tenemos que reconocer que formamos grupos con características propias, con propios anhelos y con tradiciones que son las que nos permiten vivir de la mejor manera y realizarnos como seres humanos. Las tradiciones son alma y no podemos renunciar a ellas. No podemos renunciar a la pluralidad. El México que estamos viviendo lo construimos todos", indicó López Austin.

Acompañado por Eduardo Matos Moctezuma , Mardonio Carballo, José del Val Blanco y Hubert Martínez Calleja, moderados por la actriz Ofelia Medina, el investigador emérito del INAH y autor de importantes publicaciones como "Cuerpo humano e ideología", "Los mitos del tlacuache", "Tamoanchan y Tlalocan", compartió que siendo joven estudió una carrera que no deseaba, pero con el tiempo pudo "enderezar mi derrotero".

"Pude dedicarme a lo que yo quería: la historia. Y la historia de los pueblos indígenas, la historia de un pasado, la historia de autonomías; me apasionó siempre la religión indígena. Estudié un rato Derecho pero me iba a la Facultad de Filosofía sin ningún fin porque nunca pensé que me iba a dedicar a esto, me metía a clases que eran un verdadero deleite para mí. Primero las clases de náhualt, después un profesor muy joven en ese tiempo, Miguel León Portilla, empezó a dar clases no nada más de lengua, también de estructura náhualt", recordó.

Por su parte, Eduardo Matos Moctezuma destacó que los trabajos de López Austin siempre sobresalieron por su sabiduría.

"Nuestro homenajeado es un investigador singular que discurre, propone y plantea aspectos que dan pie a reflexiones profundas. La formación de nuevos cuadros de investigadores es algo que está unido a su quehacer de investigación. Siempre he sostenido que el buen Maestro es ejemplo de pasión y entrega en lo que hace".

Mientras que Mardonio Carballo indicó que el historiador es "una ruta a seguir" y "un sabio aunque no quiera".

"¿Cómo haces para no claudicar y para dar siempre la cara por los pueblos originarios? Cómo bien dices somos plurales y diversos y nunca más un México sin nosotros”.

María Luque recibe Premio de Novela Gráfica en la FIL

Guadalajara, Jalisco.- La ilustradora argentina María Luque recibió hoy el Premio de Novela Gráfica-Ciudades Iberoamericanas por su trabajo "Casa transparente", un galardón que es otorgado por primera ocasión en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El galardón es auspiciado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), el ayuntamiento de Madrid y la editorial Sexto Piso, con el apoyo de instancias como la Organización de Estados Iberoamericanos, con la intención de fomentar las expresiones culturales que giran en torno a las dinámicas urbanas.

Durante la ceremonia de entrega la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se comprometió a que la convocatoria a este premio se abra cada año pues es necesario apostar por la novela gráfica que rescata "el poder expresivo" del dibujo.

"Estamos en una línea de la modernidad; no renunciemos a lenguajes que nos son necesarios (como) la poesía, la música y el dibujo, y por eso apostamos porque haya muchos premios de UCCI a estas novelas gráficas", enfatizó.

El trabajo de Luque fue elegido por su "alta calidad" tanto en el dibujo como en el relato, dijo Rita Maestre, representante de la UCCI, al entregar este premio que consta de 6 mil euros y la publicación de la novela en Sexto Piso con un tiraje de 6 mil ejemplares.

Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de Ciudad de México, dijo que leer esta novela es "encontrarse con el enorme poder de los seres frágiles" y con la "fuerza de la sencillez", además de destacar la forma de narrar de Luque que posee una "sutileza poética que sorprende".

También fueron entregaron dos reconocimientos dotados con mil euros. Uno de ellos fue para el trabajo "Dolores del barrio", de los dibujantes mexicanos Héctor Turriza, Sergio Neri y Gaspar Pantoja, en que hacen una "crítica a la globalización y el capitalismo agresivo y despiadado que termina con el comercio local", de acuerdo con Paco Roca, historietista español y miembro del jurado.

"Nada aquí", del diseñador mexicano Emanuel Peña, recibió el reconocimiento a creadores jóvenes por un relato que fue valorado por su "originalidad" y "jovialidad", y por contar una historia sin textos construida con varios capítulos protagonizados por personajes y colores distintos.

El resultado es una narración "brillante" que se une al "preciosismo de las imágenes" con las que muestra a la Ciudad de México, lugar donde se desarrolla la historia, dijo Santiago Tobón, editor de Sexto Piso.

Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, la FIL reúne a más de 700 escritores de 41 países que representan 20 lenguas en cientos de actividades que buscan convocar a 800 mil asistentes.

