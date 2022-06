Reconocen la trayectoria del cineasta Óscar Blancarte

San Ignacio, Sinaloa.- El cineasta Óscar Alberto Blancarte Pimentel, recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria cinematográfica en el Pueblo Señorial de San Ignacio.

El alcalde Octavio Bastidas Manjarrez fue el encargado de hacerle entrega de un reconocimiento al cineasta, quien tiene sus orígenes en este municipio.

El homenaje que el gobierno municipal le brindó a Óscar Blancarte, permitió que los presentes conocieran un poco más de la gran trayectoria que tiene el también guionista, el cual ha logrado destacar a nivel nacional e internacional con su filmografía.

Entre las varias cintas del cineasta está el filme de 1985 “Que me maten de una vez” y en 1988 realiza el largometraje “El jinete de la divina providencia”, películas que cuentan con algunas escenas filmadas en escenarios naturales de la cabecera municipal y que forman parte del ciclo cinematográfico que la Dirección de Turismo de San Ignacio ya puso en marcha hace algunas semanas atrás.

El cineasta cuenta con 50 años de trayectoria cinematográfica.

Por su parte, el homenajeado se mostró contento y feliz de regresar a su tierra, donde vivió los primeros años de su vida, para posteriormente tener que emigrar a Mazatlán y comenzar así ese gran sueño relacionado con el cine.

Tenía más de veinte años sin regresar a San Ignacio y el estar aquí y ver caras conocidas y ver lugares en los que estuve en mi niñez, me hace recordar a mis padres, a mis abuelos y me llena de una gran satisfacción el saber que en mi tierra se reconoce el trabajo que con mucho amor he venido realizando durante estos años”, dijo emocionado el director de cine sanignacense.