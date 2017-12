Recuerdan a John Lennon y cantan por la paz

Para recordar al memorable ídolo de la paz John Lennon, en su 37 aniversario de fallecido, se ofreció un concierto en su memoria.

Algunos de los cuadros exhibidos en el homenaje. Foto: Cortesía.

La plazuela Álvaro Obregón y sus alrededores fueron testigos de las piezas interpretadas por Lennon y la banda The Beatles.

El concierto dio inicio a las 17:30 horas. Este abrió con unas palabras para el músico, donde se resaltaban el deseo de paz que está buscando la humanidad, así como tolerancia y aceptación.

Tocaron canciones del ex-Beatle. Foto: Cortesía

Esta iniciativa comenzó en 2005, por Mary Villagrana, para y por la paz con motivo de reivindicar las ideas pacifistas, se creó esta serie de conciertos año tras año como agradecimiento al gran ícono promotor de la paz y el amor hacia generaciones enteras, John Lennon.

Los artistas sinaloenses Igor García y el grupo Kali presentaron diversas piezas del británico, como Imagine, Strawberry Fields forever, Happy christmas - War is over ( If you want It), entre otras.

Hubo cuadros en honor al ex-Beatle: Lennon, de Ito Contreras; otro de Lennon, de José Uriarte, y de Lennon y Mary Villagrana, José García.