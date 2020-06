Recuerdan a José Emilio Pacheco en Twitter a 81 años de su nacimiento

"No tomes muy en serio

lo que te dice la memoria.

A lo mejor no hubo esa tarde.

Quizá todo fue autoengaño.

La gran pasión

sólo existió en tu deseo.

Quién te dice que no te está contando ficciones

para alargar la prórroga del fin..."



José Emilio Pacheco pic.twitter.com/C2DlBpLAV6