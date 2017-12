Reminiscenicias son mis recuerdos

Mazatlán. En entrevista exclusiva con el periódico EL DEBATE, el escritor Guillermo Rosales Medellín, de 51 años, oriundo de Monterrey, explica las dificultades que enfrentó para escribir su libro, Reminiscencias, y de lo que le depara el 2018. Esta obra ubica al lector en algunos de los recuerdos del autor a partir de microrrelatos, en una narrativa en prosa, con un estilo preciso y conciso.

Con Guillermo Rosales, nace una nueva pluma mexicana.



¿Cómo nace esta obra y de qué trata?

Esta obra nace de un recuerdo recurrente de la infancia, y por una charla entre amigos, donde me preguntaban qué era lo primero que me venía a la mente de mi infancia, y mi respuesta fue que no tengo recuerdos de mi infancia, que fuera como si al pasar de la infancia a la adolescencia me viniera una especie de Alzheimer, no recuerdo nada, ni si quiera una caricia de mi madre. Y tiene su razón de ser, somos 10 hermanos, ¿te puedes imaginar eso? Mi madre o nos daba de comer o nos llenaba de caricias, e hizo lo primero. Y mi obra se trata de eso, de los recuerdos despiadados y benditos, que los hay de todos.



¿Cuánto tiempo le tomó realizarla?

Me llevó aproximadamente un año terminar mi libro, aunque es pequeño, de 10 hojas, seleccioné cuidadosamente los relatos.



¿Quién se la edita?

Mi editor también es regio, se llama Omar Lazcano (Editorial Lazcano).

Enfrentó conflictos para poder culminar su libro

Y por supuesto que hubo muchos contratiempos y conflictos para concluirlo, uno de los principales era el tiempo, el día a día no me permitía terminar, había que realizar mis responsabilidades laborales y hasta me hice de un nuevo hábito, para leer y escribir, me despierto todos los días a las 03:17 y me introduzco en ese mundo.



¿Es difícil ser escritor?

Es difícil para quien quiere escribir y ganar mucho dinero. Mecánicamente, escribir debe ser por convicción y no obligación, debe existir ese gusto por la lectura, que por consecuencia te da la escritura.



¿Qué proyectos siguen para el 2018?

A mediados de marzo sacaré mi nuevo libro. Trata de una pareja muy dispareja y peculiar, ya he estado mostrando algunos capítulos. Los personajes se llaman Robustina Delgadillo y Modesto Cincuentón.