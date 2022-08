Retrata la violencia en su poesía

Monterrey, Nuevo León.- "Quería escribir lo que yo no podía leer", dijo la escritora Iveth Luna Flores sobre su poemario "Comunidad terapéutica" durante su participación anoche en el programa Diálogos con autores de Nuevo León en la Casa de la Cultura.

"La violencia íntima, la violencia familiar que está en mis poemas está retratada a través de la pobreza, de la desigualdad social", comentó. "La pobreza en sí misma es violenta y la pobreza provoca ansiedad, ira y mucha frustración: más que proponerme escribir poemas agresivos o violentos, mis primeros objetivos, que tampoco eran tan conscientes, era que quería escribir lo que yo no podía leer".

Luna Flores conversó sobre su literatura con la escritora Michelle Monter Arauz, traductora por la UANL y especialista en literatura mexicana del Siglo 20.

La poeta expresó que su objetivo inicial era escribir ciertos poemas que aludieran a realidades complejas.

"En una primera instancia fue más desbocarse, de decir lo que decía y pensaba y, al paso de los años, fue intelectualizar más estos temas", señaló.

"No se trata sólo de escribir de lo que te duele, sino de un concepto histórico, de una construcción social, de una clase, hay todos estos filtros que pasan con la familia y, conforme iba escribiendo me di cuenta que no era la violencia en sí mi objeto de estudio, sino eran todas estas capas de las que están hechas las relaciones humanas, sobre todo las íntimas".