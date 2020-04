Retratan confinamiento en audiolibro infantil 'Cuentos desde mi ventana'

A través de 12 relatos que componen el audiolibro Cuentos desde mi ventana, la editorial Amonite busca retratar la pandemia del COVID-19 y la permanencia en casa, a partir de la visión infantil de Haydeé, la pequeña protagonista de la historia.

En entrevista para el periódico EL DEBATE, el escritor Quitzé Fernández Bonilla, quien dirige al equipo editorial de Amonite, revela que luego de tres años como empresa y como generadores de contenido en literatura infantil, el equipo consideró que ya habían hecho bastante material, tanto impreso como audiovisual, y decidieron lanzar Cuentos desde mi ventana, para el público más chico del hogar.

Fernández Bonilla comparte que la idea principal de este libro surgió a partir de la mente de Haydeé Santillán, que inicialmente estaba pensando para ser una serie de podcasts, pero, dado la esencia de Amonite, se optó por transforma las historias en cuentos.

La idea principal de este proyecto surge en mente de una persona que pertenece al equipo que se llama Haydeé Santillán. Me habló un día y me dijo ‘Oye, ¿por qué no hacemos algo que trate de este tema? Lo primero que quería era sacar podcasts para que los padres de familia y niños pudieran entretenerse y recabar información, pero como la esencia de Amonite es contar historias y contamos historias de ciencia y tecnología, y además somos gente muy cercana al periodismo, decimos sacar un audiolibro de cuentos”.