Reúne Carlos Villasana fotografías antiguas de la CDMX en ‘La ciudad que ya no existe’

Sinaloa, México. Bajo el sello de la editorial Planeta, el investigador iconográfico y escritor Carlos Villasana lanza el libro 'La ciudad que ya no existe', donde a partir de 100 fotografías inéditas, comentadas por el divulgador de la historia Alejandro Rosas, nos adentra a un paseo entre avenidas, edificios históricos y personajes cotidianos de la Ciudad de México, durante varias décadas.

Mirada al pasado

En entrevista para DEBATE, Carlos Villasana dice 'La ciudad que ya no existe' es un viaje compuesto de fotografías inéditas de gran valor artístico y capaces de remover sentimientos. “Es un recorrido al pasado. Habla de la gente, de su entorno, el paisaje urbano, escenas cotidianas, en las que nos podemos encontrar de distintas maneras".

"No necesariamente de la Ciudad de México, podemos ver ahí a nuestros abuelos, padres, familiares, eventos, fuentes, todo esto que ha sido parte de nosotros y que se ha transformado, y que en muchos casos se ha perdido y a lo mejor ni nos enteramos. En muchos casos la arquitectura se ha perdido e increíblemente nada más existió en una o dos fotos que dieron testimonio de su existencia”, agrega

El autor señala que el libro habla de la ciudad, pero también de todo lo que la rodea, “los que la construyen, los que la vivieron”. “Es muy curioso cómo la fotografía capta hechos en el momento en que tú la tomas y que de alguna manera quieres conservar ese instante, ese recuerdo. Ese momento congelado en el tiempo es la fotografía, pero también está hablando de nosotros. O sea, como mexicanos, como ciudadanos”.

Para ejemplificarlo, Villasana dice que el libro recoge una foto con la llegada de la primera radio a una casa y cómo este ocupa ya un lugar como si fuera un nuevo integrante de la casa. “Te habla de otra tecnología, de otros alcances. Me imagino que eso sucede ahorita cuando uno recibe una laptop. (El libro) muestra cómo las personas van cambiando generacionalmente los pasatiempos, las diversiones; en algunos casos se conservan y en otros se transformaron”, cuenta sobre esta obra que respetó el color original de cada postal.

Así lucía la Catedral de la Ciudad de México. Foto cedida por Editorial Planeta.

El también miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México comparte que desde hace alrededor de 20 años se dedica a coleccionar fotos que compró en mercados callejeros. “Yo me iba a distintos tianguis y ya tenía un poquito más de dinero para darme esos pequeños gustitos, no llegaba y compraba muchas, compraba una o dos, pero iba sábado y domingo. Y con el paso del tiempo, cuando te das cuenta, ya juntaste miles, eso fue lo que me sucedió a mí. Antes era mucho más sencillo, ahorita no hay manera en que pudiera yo comprar o hacerme de esta colección, porque ya no existe y van acabándose las cosas”.

Bonita edición

Carlos Villasana explica que es muy importante que existan estos archivos, como el que él poseía de manera privada, porque permiten hablarle a las nuevas generaciones y con los nuevos recursos difundir esas miradas al pasado. Asimismo, espera que este libro “sea la excusa” para que los jóvenes valoren y también cuiden, por ejemplo, los sitios arquitectónicos llenos de historia que aún siguen de pie.

Finalmente, detalla que 'La ciudad que ya no existe' es innovador en muchos aspectos. “Es pequeño en comparación con otros libros de fotografía y arte que no puedes ni cargar ni llevar fuera de tu casa. Un amigo me acaba de decir que es un libro sobaquero, porque lo pueden llevar en el sobaco”, cuenta entre risas.

Una peculiaridad del libro es que está dividido en diferentes rubros, es decir “personajes de la vida cotidiana”, “edificios, vehículos o esculturas históricas” y “lugares icónicos”. Asimismo, las imágenes tienen el complemento histórico aportado por Alejandro Rosas. Por si fuera poco, algunas imágenes tienen un código QR para escanear con el celular y que tu teléfono te lleve a conocer cómo luce ese sitio actualmente. 'La ciudad que ya no existe' ya está disponible en librerías.