Reúne el Colectivo Foca talento culichi en intervención fotográfica

Culiacán, Sinaloa. Con el objetivo principal de mostrar el talento culichi de fotógrafos, compartir conocimientos y también demostrar que Culiacán y Sinaloa en general es más que narcotráfico, el Colectivo Foca reunió la tarde-noche de este sábado a 11 fotógrafos locales de diferentes medios, incluyendo de DEBATE, en una intervención fotográfica que tomó la calle.

Otra mirada

Gabriela Cervantes, Daniel Salas y Andrés Rojo, miembros del Colectivo Foca; Alfredo Quintero Payán, Cristina Félix y Antonio Hernández Páez, de DEBATE; así como Luis Gerardo Magaña, Alfredo Juárez, Guillermo Martínez, David Lara y Anyadelit Covarrubias, de otros medios, mostraron su trabajo en esta primera intervención fotográfica.

Gabriela Cervantes, miembro del Colectivo Foca.

Gabriela Cervantes, parte del Colectivo Foca, cuenta que conoció a Andrés Rojo y Daniel Salas, así como a los demás fotógrafos, a través de Instagram. La fotógrafa, quien acostumbra recorrer el país y otros sitios de mochilera, señala que precisamente de estas experiencias surgió la idea de hacer una intervención colectiva. “Es mucha foto callejera y en las ciudades que he visitado, por ejemplo Ciudad de México o Zacatecas, tienen exposiciones colectivas de fotografía de calle y en Culiacán no hay, no existe, los únicos que exponen son en la GAALS y el Masin, pero ya artistas de renombre”, dice Cervantes, quien tomó la idea de hacer el tendedero a partir de una visita a Perú.

Además de algunas fotografías expuestas que muestran episodios violentos, como el llamado “Jueves negro” de Culiacán, hay otras imágenes que exploran “otra cara de Culiacán”. “Cuando recibo viajeros en casa vienen a conocer el panteón Humaya o la capilla de Malverde, o sea, la narcocultura. Sin embargo, hay más. Esto (la intervención) nació más que nada para dar a conocer a otros fotógrafos de calle, de naturaleza [...] lo primero que busqué fue mostrar la otra cara de Culiacán, no solo el paisaje, sino también su gente, hay fotografías del centro, de personajes, del Puente Negro, de gente saliendo de trabajar”, completa la miembro del Colectivo Foca.

La Intervención Fotográfica del Colectivo Foca contó con una importante asistencia.

Pertinencia del evento

La joven Gabriela Cervantes apunta que una de las filosofías del colectivo es compartir el trabajo. “Como colectivo creemos que el conocimiento no se guarda, se comparte”.

Por su parte, Cristina Félix, fotoperiodista de DEBATE y quien participó en este evento, comparte que esta es su primera intervención en colectivo, al lado de otros fotógrafos a quienes incluso no conocía, ni su obra. “Me parece muy relevante porque aquí en Culiacán estamos muy acostumbrados a trabajar en individual, estamos muy acostumbrados incluso a la competencia, y más desde la fotografía de prensa. Creo que esto es una muestra de que podemos hacerlo colectivamente sin tener problema [...] creo que es una buena manera de empezar armando una red de fotógrafos que sabemos que están aquí, pero nunca hablamos probablemente”, señaló sobre esta primera muestra.

El Colectivo Foca espera realizar otras intervenciones.

El colectivo Foca lanza una invitación al público de utilizar el hashtag #TomaLaCalleCLN, cuando suban sus fotografías de Culiacán, ya sea paisaje, naturaleza o de calle, en Instagram. Gabriela Cervantes señala que el colectivo seleccionará fotógrafos de ese hashtag para invitarlos a próximas exposiciones y para que su trabajo siga siendo reconocido.

