Reviven la música de los más emblemáticos compositores

Mazatlán, Sin.- Las emblemáticas notas de Beethoven, Chopin, Schuman, Debussy y Rajmáninov resonaron en las paredes de Casa Haas, con el recital de piano que ofreció el mazatleco José Miguel Rivera.

Armonía

A las 19:15 horas, ataviado con traje de gala, salió Rivera a saludar al público con una reverencia y a interpretar Sonata No. 23 en Fa menor, de Ludwig van Beethoven, en tres movimientos. El programa continuó con las piezas, Fast zu ernst, de R. Schumann; Doctor Gradus ad Parnassum, de Claude Debussy.Al finalizar cada melodía, el artista se levantaba de su asiento para hacer una reverencia como agradecimiento por la atención que le brindaba el público en el momento. Ellos, por su parte, le entregaban aplausos como admiración por su talento en el clásico instrumento. Una de las composiciones más famosas de Frederic Chopin, Nocturno, también formó parte del repertorio, que culminó con Preludio en C menor, de Sergéi Rajmáninov.

Formación

Rivera es egresado del Centro Municipal de Artes de Mazatlán. Durante su carrera se ha desempeñado como maestro pianista, acompañante compositor y arreglista de ópera y ballet. Dentro de su extenso currículum tiene formación en la el Conservatorio de Música de la OBC en Tijuana, y el estudio de dirección orquestal Maestro Navarro Lara, por la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSMA), en Huelva, España. También se ha desempeñando como pianista solista en diferentes escenarios del mundo, como el Kennedy Center, en Washington Haydn Haus, en Austria; el teatro Cajigal, en Venezuela, y por supuesto, el teatro Angela Peralta. Actualmente es maestro de la escuela que lo formó y trabaja en su proyecto de música inédita.