Revolución Mexicana: ¿qué es y para qué sirvió?

No menos importante es destacar que la Revolución Mexicana permitió la creación de la Constitución de 1917, promulgada por Venustiano Carranza, la cual se mantiene vigente en el país desde entonces, aunque con importantes cambios y reformas a lo largo de los años.

Aunque Madero se convirtió en presidente el 6 de noviembre de 1911, los conflictos no terminaron, pues pronto surgieron divisiones internas entre las fuerzas revolucionarias, lo que derivó en el golpe de Estado orquestado por Victoriano Huerta, en el cual Francisco I. Madero y su vicepresidente fueron obligados a renunciar y asesinados el 22 de febrero de 1913.

Francisco I. Madero , uno de los principales líderes revolucionarios, fue quien lanzó el Plan de San Luis llamando a los mexicanos a tomar las armas y pelear contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910. En dicho manifiesto se desconocía la reelección de Díaz, convocando a nuevos comicios bajo el principio de " sufragio efectivo, no reelección ", además de la promesa de restituir sus tierras a los campesinos que les habían sido arrebatadas.

Raúl Durán Periodista

