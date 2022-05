Rinden homenaje Pink Floyd en la muestra gastronómica "Saborea Mazatlán"

Mazatlán, Sinaloa.- Con motivo de la muestra gastronómica "Saborea Mazatlán", realizada en Parque Ciudades Hermanas, una decena de bandas de rock rindió un homenaje a la banda inglesa Pink Floyd.

Poco antes de la 20:00 horas poco menos de unas 500 personas se dieron cita en el lugar frente al mar, para corear cada una de las canciones que hiciera famosa la agrupación en sus años mosos.

Bandas como The pink power band, Tocando Pink Floyd. Toto. David, Bowie, The Beatles. Journey, Non 4 blondes, Led Zeppelin, Queen y el Coro Ángela Peralta, quienes lograron mantener la atención del público con cada una de la melodía entonadas.

Te recomendamos leer:

Mientras unos permanecían sentados otros de pie, pero todos coreando los temas sin que decayera el ánimo.