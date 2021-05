Rinden homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo a 104 años de su nacimiento

México.- La Coordinación Nacional de Literatura del Inbal rindió homenaje a una de las figuras mas relevantes de la literatura universal, Juan Rulfo, a 104 años de su natalicio, con el conversatorio en línea del profesor de literatura latinoamericana en Universidad de Utah, Douglas Weatherford; la investigadora Paulina Millán y el reconocido cineasta Juan Carlos Rulfo, hijo de uno de los escritores mexicanos más influyentes en las letras hispánicas.

Su infancia estuvo marcada por la Guerra Cristera y el conflicto armado de la Revolución Mexicana, ambientes que Rulfo trasladó a El llano en llamas y Pedro Páramo, dos los libros que lo consagraron en la literatura y cuentan con múltiples traducciones a varios idiomas.

Una literatura que rompe los límites de lo real y lo fantástico, además de editor, guionista de cine fue fotógrafo cuyo acervo cuenta con 6 mil imágenes.

El académico Douglas Weatherford traductor al ingles de la novela El gallo de oro, reconoció que Juan Rulfo es el escritor que más le fascina de Latinoamérica, y leen con frecuencia en Estados Unidos su obra.

Es una novela uno tiene que sentir mas que entender, el tono y la textura es de suma importancia; he leído la novela poca mas de ochenta, cien veces”.

Enfatizó sobre los textos mas consagrados de Juan Rulfo: Pedro Páramo y El llano en llamas, textos mas importantes de la narrativa latinoamericana, pero un aficionado de Rulfo, dice, debe buscar mas allá y “eso es los que ha mí me ha pasado como investigador de la obra de Rulfo. Me di cuenta que la película de Orson Welles El ciudadano Kane, seguramente Rulfo había visto la película, y eso me guió a una investigación de la presencia del cine en Juan Rulfo y Rulfo en la presencia del cine, que ha resultado un tema maravilloso”.

Anunció además que hace más de una semana publicó el libro Juan Rulfo en el cine, los guiones de Pedro Páramo y El gallo de oro, como una forma de hacerle homenaje. También hizo la primera traducción de la novela corta El gallo de oro, con el apoyo de la Fundación Juan Rulfo en 2017.

Douglas Weatherford presenta su libro sobre Rulfo. Foto: Captura de la transmisión

Por su parte, Paulina Millán estudiosa de Juan Rulfo desde hace 15 años, destacó que hay grandes escritores consagrados que hablan de la obra literaria del Rulfo, y creía que ya estaba dicho con suficiencia; sin embargo, se dio cuenta que sobre la fotografía había mucho que investigar y se enfocó a esta.

“El escritor le ganó la carrera al fotógrafo, como fotógrafo participó en prensa, cine, retratos de familia, a la arquitectura de la Ciudad de México, y en 1980 se dio a conocer al mundo como el gran fotógrafo que era en la exposición en el Palacio de Bellas Artes Cien fotografías de Juan Rulfo, donde él participa”.

Paulina Millán abordó el tema de la fotografía. Foto: Captura de la transmisión

Juan Carlos Rulfo dijo que su padre para él no es un libro, tampoco es una película o una fotografía, de quien ha tenido muchos aprendizajes. Y ha sido cosa de rutina cotidiana en su vida, escuchar temas de conversación y nuevas formas de ver su obra de los académicos, y ha sido interpretarlo como cuento, y a casi 30 años de su muerte, le ha tocado la experiencia de reconocer y reinterpretar la figura paterna y enseñanza de un padre a través del tiempo, de las cosas que no pudo preguntarle y que ha tenido que conocer a través de la obra e interpretaciones, y eso lo hace ir al sur de Jalisco a ver a la gente que conoció a su padre guiado por un consejo que le dio su madre.

Y así comenzó este viaje que sigue hasta la fecha, dijo, de escuchar a la gente de esos pequeños pueblos del sur de Jalisco, esos personajes que tienen una manera de contar las cosas, con un eco muy parecido al cuento o historias de su padre que tiene en sus obras, las imágenes de sus fotografías, y empezó a entender o tratar de imaginar cuáles serían los problemas de las adaptaciones y reinterpretar su obra en otra propuesta audiovisual o creativa.

“Conocí a un personajes que fue como mi gran maestro, Jesús Ramírez alias “El mandilón” que está en una película que fue mi tesis, y tienen que ver con una serie de relatos o formas de hablar, de expresarse, pequeñas frases que son un español viejo que de alguna manera representan estos guiños que tal vez mi padre escuchó toda su vida” manifestó.

El cineasta Juan Carlos Rulfo e hijo del escritor. Foto: Captura de la transmisión

Juan Rulfo

Nació el 16 mayo de 1917 en Jalisco y murió el 7 enero de 1986 en la Ciudad de México. Uno de los escritores mexicanos mas influyentes en las letras hispánicas.