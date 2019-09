Robert Johnson, el bluesista que inspiró el Rock, tras 81 años confirman su muerte

Estados Unidos.- Johnson nació en Hazlehurst, Mississippi, se cree que en 1911. Cuando tenía 7 años su madre se casó y se fue, ahí empezó su carrera musical.

Trabajando como músico itinerante por el Delta del Missisippi, la música de Johnson no muy apreciada, hasta que en una ocasión desapareció por seis mesas para dejar en el suelo las mandíbulas de quienes lo escucharon, con una guitarra que sería la fundación de lo que conocemos como Rock’n roll.

Sería a finales de los 90s cuando los Rolling Stones , Eric Clapton y Led Zeppelin adaptaron las canciones de Johnson en homenaje.

El único album King of the Delta Blues es una compilación de las canciones de Robert Johnson lanzado en 1961 en Columbia Records y cautivó a una generación en los inicios de la edad dorada del rock.

Eric Clapton, en el 2007 describió su primer encuentro con "King of the Delta Blues" diciendo: "me di cuenta de que, en algún nivel, había encontrado al maestro".

Su muerte

El asunto es que es especula que el esposo de alguna posible pareja sentimental del guitarrista lo envenenó causando así su muerte.

Un certificado de defunción fue recuperado muy posteriormente mostró que murió el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, Mississippi a causa de las complicaciones de la sífilis, según una nota en el reverso del certificado atribuido al dueño de la plantación donde murió.

David Honeyboy Edwards , un contemporáneo de Johnson que actuó con él solo unos días antes de su muerte, afirmaba que el músico había sido envenenado seguramente por el esposo de una de sus amantes.

No se supo nunca la ubicación de la tumba de Johnson, pero las lápidas en tres iglesias diferentes en el área de Greenwood afirman ser su lugar de descanso.

A razón de esto; el New York Times jamás expidió un obituario sobre la defunción del cantante junto con otras personas notables, desde 1851 no fueron informados en las páginas del famoso diario.

Por eso el Times publicó un completo artículo en el que habla un poco sobre las circunstancias de mítico personaje, así como estos elementos sobre su muerte que hasta hace no tanto eran desconocidos.