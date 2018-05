Cien años de la familia Balderrama Gómez en un libro

Ayer fue un día especial para la familia Balderrama Gómez al presentar el libro Choix: Horizonte sin fin, autoría de don Roberto quien se dio a la tarea de recoger 100 años de historia de esta familia pionera en el desarrollo comercial, empresarial y turístico de la región.

En el restaurante Planthation del Hotel Plaza Inn se celebró la reunión familiar donde don Roberto Balderrama Gómez les entregó este libro a sus integrantes como un regalo para sus hijos y nietos, y les compartió las vicisitudes que tuvieron que enfrentar para crear la cadena de hoteles. El libro tiene como fuentes algunas anécdotas, fotografías y cartas de la familia que el autor complementa con sus memorias y recuerdos. De la llegada de sus padres, don Próspero Balderrama, un hombre serio y muy emprendedor, y doña Anita, una simpática señora de quien añora ese sentido del humor que se ha perdido.

> Roberto Balderrama Gómez presenta su libro Choix: Horizonte sin fin.

El volumen editado en Cretivos 7 Editorial de Culiacán, en marzo de 2018, se conforma de tres apartados: Choix, San Blas y Los Mochis. Su llegada a esta ciudad en 1938 cuando apenas era un rancho con 25 mil habitantes. Y de la construcción del Hotel Santa Anita y las fantásticas historias que se han gestado al interior de este gran hotel de la ciudad que cumple 60 años.

Espero que este gran trabajo inspire a las próximas generaciones no solo a vivir con nuestros valores sino con el carisma y gusto por la vida", menciona Carlos Balderrama Verdugo

El libro

“No es la historia de una familia, es la historia de los lugares, las gentes, las costumbres de aquella época, y como protagonista está mi familia porque tuve que centrar personajes en la narración”, manifestó don Roberto Balderrama Gómez, quien comentó que las personas que lean el libro se van a dar cuenta cómo es que se vivía antes, qué carencias había, qué alegrías y dificultades, y sobre todo los valores familiares de la región.

“Este libro es una muestra del pasado que finca el futuro y el presente que estamos viviendo. Aproveché esto porque hace cien años que se fundó mi familia, que nació en 1918. Veníamos bajando de Choix, San Blas, El Fuerte, a Los Mochis. Vivimos en las tres costumbres de estos lugares con diferentes gentes y familias. Narro e intercalo anécdotas, detalles, bromas, personajes, no solo nuestros sino de otras personas ligadas por amistad. Tuve que diseñar este libro para hacerlo lo más ameno y entendible, con un diálogo coloquial. No es profundo, y me someto al juicio del lector. Pero mi función principal es dedicarlo a quienes nos legaron todo lo que tenemos: la vida, los valores familiares, que es los que queremos infundir en toda la familia Balderrama Gómez”, puntualizó el autor.