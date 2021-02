Romance con el Dueto BH Jazz, en los Miércoles de Concierto

Culiacán, Sinaloa. Con temas que hicieron sentir todo el romance de hace más de cuatro décadas, generando aquel ambiente ochentero de las discotecas de la ciudad, allá donde la juventud se daba cita para celebrar el amor y la amistad, el dueto BH Jazz hizo suyo el escenario del auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, de Radio Universidad, en el marco del programa Miércoles de Concierto.

Con Hilario Recio en el piano y Belzazar Leyva en el saxofón, se trató de una velada de sentimiento total, tras la que cimbraron canciones latentes en el corazón universal, como ‘I just called to say I love you’, contada entre los temas de la película Una chica al rojo vivo, Gene Wilder, 1984, que se convirtió en un suceso mundial, tanto por su melodía como por la sencillez de su lírica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una velada romántica

Igual interpretaron la famosísima pieza ‘When a man loves a woman’, tan celebrada en las horas de romance, grabada por primera vez en 1966 por Percy Stedge y de la que se han hecho incontables versiones, como la que cantó Bette Midler en el filme The Rose, Mark Rydell, 1979, con un estilo electrizante y de estremecimiento absoluto.

El dueto BH Jazz, inscrito en las carteleras de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y de Radio UAS, cuya participación fue transmitida en vivo por las ondas hertzianas de la emisora universitaria, así como por Facebook Live, conquistó a radioescuchas y cibernautas por la fina agudeza del repertorio, que incluyó la canción ‘Close to you’, integrada en el segundo álbum de estudio del dúo norteamericano The Carpenters, en agosto de 1970.

Temas de The Police y de Bee Gees , así como otros que lograron estar en los primeros niveles de popularidad en voces como las de George Benson y Billy Joel, compusieron el cuadro interpretativo de BH Jazz, con un total 12 canciones, entre las que se contó ‘Billie Jean’ del rey del pop Michael Jackson, refrendando la calidad musical de Belzazar Leyva e Hilario Recio, quienes atendieron la invitación girada a través de la Unidad Académica de Artes de la UAS.

Cabe señalar que BH Jazz participó en los Miércoles de Concierto con el título “Enamorado de los 80” sin dejar a ningún sentido entre quienes siguieron la transmisión, porque realmente fueron fieles al nombre de la velada, que fue como revivir un fin de semana en una de las discos de moda de aquella década, como la llamada ‘Chaplin’, de Culiacán; o el icónico ‘Valentinos’, del puerto mazatleco.