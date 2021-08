Rosa Romero Olivera, ganadora del Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2021

Ciudad de México.- Por unanimidad, la maestra Rosa María Romero Olivera ha sido elegida la ganadora del XXXIV Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2021, considerada la máxima condecoración que se otorga en nuestro país a quienes han entregado toda su pasión y profesionalismo al movimiento.

La distinción es otorgada por la Secretaría de Cultura, a través del INBAL y la Coordinación Nacional de Danza, en colaboración con el Gobierno de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Cultura. Surgió en 1988 con el propósito de reconocer el trabajo de figuras destacadas de la danza contemporánea nacional.

El jurado calificador -integrado por personalidades reconocidas dentro del gremio nacional-, eligieron a la maestra Rosa Romero Olivera por su íntegra dedicación a la creación e interpretación dancística de la que ha sido precursora y que continúa vigente hasta nuestros días.

También se destaca su profundo trabajo coreográfico, ya que ha explorado el mundo de la mujer en la danza, le ha dado a través de sus obras una perspectiva más amplia; así como su labor como docente en Tlaxcala y su compromiso en la construcción cultural de nuestra sociedad.

En entrevista, la ganadora comparte su sentir por esta distinción: “Quiero expresar mi enorme emoción y satisfacción por este reconocimiento, ya que el nombre de José Limón para mí está unido a una de las historias más relevantes de la danza mexicana del siglo XX, por lo que llena de orgullo recibir este premio”.

La maestra Romero, quien ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en varias emisiones, dijo que esta distinción llega en un momento muy interesante de su vida, ya que se da cuenta que en los 24 años que lleva de radicar en Tlaxcala ha podido ejercer distintos roles de manera fructífera, desde bailarina y coreógrafa, hasta maestra y promotora cultural.

Sobre el reto que implica recibir un premio de esta envergadura, señala: “Me estimula muchísimo para seguir, ya que el camino la danza no acaba. Si antes fui intérprete, ahora soy maestra. También seguiré investigando la riqueza de las danzas tradicionales y haré mi aporte con la danza contemporánea para aportar una nueva mirada”.

Al preguntarle sobre el sentir que tiene hacia el estado que se convirtió en su hogar, expresa: “Me siento muy estimulada y agradecimiento con el recibimiento que me dio Tlaxcala. Es un estado que me ha apoyado muchísimo a través de sus instituciones como la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Me siento muy satisfecha de lo que he aportado al estado.Definitivamente, ha sido como mi segunda patria después de mi tierra natal que es la Ciudad de México”.

Finalmente, la maestra Romero nos comparte lo que ha vivido la danza a raíz de este confinamiento sanitario mundial. Considera que ha sido la oportunidad de replantear nuevas maneras de hacer arte; ella misma tuvo que adaptarse activando una página de internet donde ha subido su material de enseñanza:

“Seguimos reinventando nuevas maneras para poder continuar creando y enseñando”. Acerca de la trayectoria de la maestra Romero hay que mencionar que, como bailarina, formó parte de compañías importantes de nuestro país, como el Ballet Nacional de México y el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. Tuvo la oportunidad de presentarse en países como Grecia, Yugoslavia, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Desde hace más de tres décadas produce e interpreta sus propias creaciones coreográficas como solista.

Su llegada a Tlaxcala ocurrió en 1997. Desde ese año ha impulsado la enseñanza y la difusión de la danza en toda la entidad. Su labor se ha centrado como ejecutante, coreógrafa, maestra, gestora y difusora del arte del cuerpo en movimiento.

Como docente ha impartido innumerables cursos y talleres en espacios pertenecientes al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y a la Universidad Autónoma de Tlaxcala; sobresale su inigualable taller de danza contemporánea que ha presentado en los principales teatros y espacios escénicos del estado, así como en patios, explanadas y auditorios de escuelas de nivel medio superior. Como promotora cultural, organiza de manera permanente presentaciones y festivales, apoyando el trabajo creativo de grupos y compañías.

En 2004 fundó su propia escuela en San Esteban Tizatlán, un espacio que ha adquirido gran simbolismo porque también funciona como un foro escénico independiente. Además, el lugar ha logrado un impacto sobre tres regiones urbanas claves de Tlaxcala, ya que recibe a alumnos de las ciudades Apizaco, Tlaxcala y Santa Ana Chiautempan.

Por su trayectoria, la maestra Romero ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud (1983) y el otorgado por el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (1999). Fue representante de México en el IV Congreso Mundial de Danza y Música CID UNESCO (1990) y ha sido jurado del Concurso de Composición Coreográfica INBAL-UAM (2002). Obtuvo el reconocimiento Paulina Maraver por su destacada labor e invaluable quehacer universitario por parte de la Universidad

Autónoma de Tlaxcala (2016).

Es autora de dos libros: “Manuel de danza de Rosa Romero. Programa de entrenamiento y guía de ejercicios”, y “Pasos hacia una coreografía. De Profundis en escena”. También ha recibido numerosas becas por parte de diferentes instituciones, como el FONCA, el FOECAT y el CONACYT.

La maestra Romero será reconocida en una ceremonia que se llevará a cabo en línea el lunes 16 de agosto, donde se contará con la presencia de ella y de las autoridades convocantes. Dicha ceremonia podrá ser vista en las redes tanto del INBAL como del Instituto Sinaloense de Cultura.

Cabe destacar, que el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón lleva el nombre de quien es considerado un pilar de la danza moderna. Si bien José Limón (1908-1972) fue un creador orgullosamente mexicano, se debe reconocer que su arte va más allá, ya que fue, es y seguirá siendo trascendental en la danza mundial, sobre todo en Estados Unidos, donde compartió durante mucho tiempo su experiencia como formador de nuevas generaciones de

bailarines.

Este reconocimiento es entregado cada año en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea José Limón que se lleva a cabo en Sinaloa. Algunas de las figuras que han sido merecedoras de este premio son Guillermina Bravo, Raúl Flores Canelo, Lila López, Xavier Francis, Guillermo Arriaga, Cora Flores, Federico Castro, Rossana Filomarino, Isabel Beteta, Lidya Romero, Alberto Dallal, Jorge Domínguez, Cecilia Lugo, Marco Antonio Silva, Margarita Tortajada, Anadel

Lynton, Miguel Mancillas, Rosario Manzanos, Adriana Castaños, Cecilia Appleton,

Laura Rocha y Ruby Gámez, entre otros.

