Rosario Ruiz arranca suspiros con su recital

Mazatlán, Sin.- Formidable velada vivieron decenas de personas que se dieron cita en la Galería Rubio del Museo de Arte para presenciar el concierto debut de Rosario Ruiz Huerta. µ Niño talentoTras la tercera llamada, la directora del museo, Cecilia Sánchez Duarte, dio la bienvenida a los asistentes y brindó una breve semblanza del pequeño que con apenas 11 años de edad se mostró como un gran pianista en su día debut.

Los aplausos se escucharon para el niño que vistió muy elegante con traje y zapatos bien lustrados, quien inmediatamente se colocó en posición e inició la interpretación de Little relude No 3 in C Menor, del maestro Johann Sebastian Bach, posteriormente como si tuviera años de trayectoria evocó como un grande, a Wolfgang Amadeus Mozart, con Piano Sonate No. 15 k.545 1st mov. Durante su recital no pudo dejar de interpretar famosas piezas de Beethoven, Chopin, Jordá y Elorduy, las cuales al finalizar arrancaron más de un suspiro y un sin fin de aplausos de los asistentes que quedaron emocionados por ver la pasión con la que el niño tocaba el fascinante instrumento. En primera fila se encontraban sus familiares para brindarle el apoyo que necesitaba para hacer lo suyo. Finalmente culminó con la interpretación de la canción Vals poético, de Felipe Villanueva, y con una reverencia agradeció al público su asistencia.



Los asistente se quedaron fascinados al ver la pasión con que rosario interpretaba las melodías.

La música la lleva en la sangre

Nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Rosario llegó a radicar junto a sus papás desde hace algunos años al puerto, pero desde que tenía 1 año de edad ya empezaba a querer tocar el piano. Fue hasta los 7 años que empezó a tomar clases con las maestras Priscila Irigoyen y Esmeralda Castillo, ellas les enseñaron a tocar sus primeras notas. Años más tarde, el pequeño llegó a las manos del maestro, Eduardo Pérez Franco, quien tomó el reto de enseñarle por primera vez a un niño y tras dos años de preparación estuvieron listos para su primera presentación en vivo.



Solo era un recital para la familia

Con el fin de que Rosario mostrara su talento a familiares y amigos el profesor pensó que era conveniente hacer una presentación en casa, sin embargo, aprovechó su amistad con la directora del Museo de Arte y el sueño se hizo más grande. Con solo ocho meses de preparación y un repertorio elegido por el pequeño pianista fue posible esta primera presentación que dejó anonadados a más de uno en la sala. Rosario se seguirá preparando para ser más profesional en su pasión y por fin cumplir uno de sus sueños y pisar el Teatro Ángela Peralta.