Rosario Ruiz se roba el corazón del público

Mazatlán.- El joven pianista de 13 años, Roberto Ruiz Huerta, ofreció un concierto en el Museo de Arte de Mazatlán, donde logró un lleno total y arrebató los aplausos de los presentes en su segundo Concierto para piano.

Foto: Víctor Hugo Olivas.

Noche de piano

A las 19:00 horas del sábado 25 de mayo empezó el espectáculo en la sala Roberto Pérez Rubio. Poco a poco, la gente ocupó sus lugares para disfrutar una tarde-noche llena de buena música clásica. Dentro del programa se dio vida a Sonata no. 80P13, del compositor Ludwing van Beethoven.

Mientras que de Ricardo Castro ejecutó Vals Bluette y Vals Capricho. Luego de un leve receso, el artista siguió con la presentación para interpretar Vals poético, de F. Villanueva.

Para cerrar de manera exitosa la velada, dio vida a melodías de Federico Chopin: Estudio OP. 10 no. 12, Vals en C# menor OP 64-2, Polonesa no. 6 OP 53 A Flat major (Heroica), Nocturno en C# menor y Balada no. 1 Op. 23 en G menor.

Foto: Víctor Hugo Olivas.

Joven talento

Roberto Ruiz Huerta se inició de pequeño en la música. A los 7 años tomó clases con las maestras Priscila Irigoyen y Esmeralda Castillo, y a los 10 siguió de la mano del maestro Eduardo Pérez Franco. Ahora tiene la fortuna de presentar su segundo convierto en solitario, en el que demostró un gran talento y se ganó el respeto del público.