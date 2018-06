SA Academy evoca la evolución de la música a través de la danza

El espectáculo Evolution of Music que presentó en el Teatro Ingenio SA Academy, que dirige Susy Arámbula, llevó al público por una viaje musical que caracterizó la época de los años 70, 80 y 90 a través de coreografías que evocaron los grandes éxitos de legendaria bandas del rock como The Beatles, Queen, The Bee Gees.

De esta forma celebraron la clausura de fin de cursos más de 40 alumnas que mostraron su aprendizaje en el ballet, el jazz y la danza moderna.

FUNKY TOWN. Un éxito de la música disco de los años 80 del grupo Lipps, a cargo de las pequeñas.

BALLET. Piano man, un éxito de Billy Joel de 1973, y otros temas a cargo de las alumnas avanzadas.

NIGHT FEVER. Una espectacular coreografía con la famosa canción de Bee Gees de 1977.