SAFA Ensamble de Percusiones celebra 15 años de trayectoria; se unirá a la Ossla en concierto

Culiacán, Sinaloa. SAFA Ensamble de Percusiones está celebrando su 15 aniversario, con mucho trabajo, y donde la disciplina y la constancia han sido la clave del éxito y obtener resultados. “El grupo ha tenido que ir inventando proyectos, ir buscando convocatorias a nivel estatal, federal, municipal incluso, para llevar a cabo los proyectos que ha querido y gracias a estas oportunidades que hemos obtenido de los tres niveles de gobierno, en diferentes ocasiones, es que el grupo ha podido ir avanzando, ir profesionalizándose”, dice Diego Rojas, su director general.

El paso de los años

En los últimos años, la música de concierto y de cámara, la música académica, ha despertado un fuerte interés en el público joven. David Hernández, miembro de SAFA, resalta que esto es muy importante para la cultura, y apunta que también se debería incluir a los niños. “Un niño cuando va a un concierto tal vez no le llame la atención del todo, pero cuando sean jóvenes adultos van a recordar su infancia y van a querer volver. Uno siempre tiende a querer lo que viviste de joven, como con las canciones de nuestros papás.

Asimismo, David agrega que le gusta ver a la orquesta como un museo sonoro, por aquello de que se crea una pieza para una época y se queda grabada en la memoria de ese público, pero logra trascender y siglos después aún los espectadores pueden escucharla. “Qué bueno que los jóvenes sinaloenses ya están apreciando la música académica”.

Edmundo Langner, Diego Rojas, Luis Alejandro Inda y David Hernández, integrantes de SAFA. Foto: ISIC / Angélica Valenzuela

Por su parte, Luis Alejandro Inda, quien lleva 10 años en la agrupación, recuerda que le ha tocado ver el crecimiento del grupo, consiguiendo grabaciones de discos y mantener sus conciertos. “Recorrimos todos los municipios del estado y luego nos abrimos fronteras a nivel nacional e incluso internacional. Ha sido una experiencia muy bonita y gratificante en lo personal”, dice.

Mantenerse cerca del público no ha sido tarea fácil y es que han tenido que estar en una búsqueda de las cosas que funcionan y renovarse constantemente. “Algo que siempre ha pasado son los conciertos didácticos, en primarias, secundarias, prepas, en facultades de la universidad y eso siempre ayuda al grupo a estar en contacto con las nuevas generaciones, ver qué les gusta, qué no les gusta, algo que te funcionaba antes, ya no te funciona igual, entonces tienes que buscar algo nuevo con los muchachos”, dice Edmundo Langner, otro de los integrantes.

“También es una búsqueda en cuanto al material que se va a interpretar, en eso ha ayudado mucho la convocatoria que se hace anualmente del concurso de composición, para el ensamble de percusiones, porque nos aporta un material inédito, que generalmente es hecho por compositores jóvenes, en su mayoría mexicanos, que están con las nuevas tendencias. Eso refresca mucho las ideas, todo lo que el ensamble tiene que estar buscando para continuar, para seguir ahí al pie del cañón”, agrega.

En concierto con la Ossla

El trabajo de SAFA es muy amplio, subraya Diego Rojas. "Están los conciertos didácticos, es parte de la formación de público; está la parte de los conciertos formales, que el repertorio integra obras más de concierto, que se tienen que apreciar de otra forma; los conciertos informales que hacemos al aire libre, con otro tipo de repertorio en los municipios. Después de dos años de pandemia, es como retomar todo esto que ya ha venido haciendo el grupo años anteriores, inclusive en línea y queremos regresar a visitar todos los municipios de Sinaloa que se puedan, con nuestra temporada de conciertos didácticos".

SAFA Ensamble de Percusiones espera recorrer de nuevo Sinaloa, y volver con sus conciertos didácticos. Foto: ISIC / Angélica Valenzuela

Anuncia, además, que pronto emitirán la sexta convocatoria del concurso nacional de composición para cuarteto de percusiones, y a la par de recorrer el estado, viajarán a otros lados del país. "Vamos a tener una colaboración con Cepromusic del INBA, dirigidos por el maestro José Luis Castillo, y otros proyectos que están por concretarse y que iremos anunciando. Todo esto es gracias al apoyo que el grupo tiene de México en Escena-Grupos Artísticos, de la Secretaría de Cultura", apunta Rojas.

Siguiendo su celebración, se unirán a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en dos conciertos para tocar Garbage concerto, de Järvlepp. Las citas son este jueves 12 de mayo en el teatro Pablo de Villavicencio y viernes 13 en la Torre Académica, ambas a las 20 horas. La segunda cita formará parte de la clausura del 27 Festival Internacional Universitario de la Cultura de la UAS, con entrada libre.

"El concierto es muy interesante, y con una temática muy diferente. Los instrumentos no son los habituales, entonces yo creo que para cualquier espectador es muy interesante. No hay persona que no haya asistido a este concierto en otro lugar y no le haya gustado", puntualiza David Hernández.