Salta la obra de teatro musical ‘Papi piernas largas’ al streaming

México. La obra musical Papi piernas largas, protagonizada por Óscar Acosta y Paola Gómez, está casi lista para dar función streaming este sábado 10 de octubre a las 20:30 (CDMX) y 19:30 (Sinaloa), desde el Teatro Hidalgo en la Ciudad de México.

En entrevista para DEBATE, la actriz protagónica señala que el teatro se dedica a juntar personas y dadas las circunstancias en que es importante mantener la distancia por la pandemia, hay que buscar la posibilidad de reinventarse. “La parte creativa del artista es muy vasta y me parece que no podemos quedarnos con un ‘bueno, no se puede’ y ya.

No, y no solo por una cuestión económica y cobrar un sueldo, que por supuesto es importante, de eso vivimos; sino también hay que buscar la parte creativa que nos hace ser esos seres sensibles y multifacéticos para hacer personajes. Se trata de acercar a la gente al arte y hacer más llevadera la etapa tanto económica como emocional”.

Experiencia única

Papi piernas largas es un musical ambientado en la Nueva Inglaterra a fin de siglo y la historia sigue a la huérfana Jerusha (Paola Gómez) y el misterio de un benefactor (Óscar Acosta) que acepta enviarla a la universidad, a quien llama Papi Piernas Largas después de ver su alargada sombra. Bajo las condiciones de su benefactor, Jerusha le envía una carta una vez al mes, describiendo sus experiencias recién descubiertas con la vida fuera del orfanato.

Paola Gómez dice sentirse feliz de volver a interpretar este personaje que tilda de “hermosísimo” y que siempre le pone bonita cara a las cosas que sí tiene, contrario a dejarse llevar por la tristeza que podría suponer el no haber sido adoptada y no tener muchas cosas.

Asimismo, dice que los ensayos durante esta nueva normalidad han sido interesantes.

Paola Gómez, está casi lista para dar función streaming este sábado 10 de octubre. Foto: Cortesía

“Los ensayos han sido muy diferentes porque hemos estado ensayando cada quien por su lado, Óscar Acosta por el suyo y yo también, pero ya nos hemos juntado, porque es imposible trabajar y armar una obra estando separados. Ya hemos estado juntos, pero con distancia, e hicimos pruebas para realizar la función con libertad. Contrario a que se pudiera pensar que ha sido un proceso triste, es un proceso diferente nada más. Sí de mucha conciencia, en una época tan distinta para la gente”, comparte en entrevista telefónica.

El formato streaming permite que esta puesta en escena, basada en la novela de Jean Webster y con letras originales de Paul Gordon, llegue a todo el público de la República o incluso fuera de México, algo que la actriz celebra y ve como una oportunidad única. “Cuándo en mi vida pensé que gente de otros países, no solo de la República, pudiera ver un proyecto como Papi piernas largas. Me parece una oportunidad de ‘mira, ya estamos en esta situación, saquemos lo mejor de esto’. Ahora podemos llegar hasta tu casa, hasta la comodidad de tu hogar o en donde tú quieras verlo, desde cualquier dispositivo.

Puedes comprar un boleto de teatro, que no tiene el precio completo de una sala normal, es más accesible y me parece que es una gran oportunidad. Siempre hago el chiste en que ahora todos vamos a tener primera fila”, dice.

“Se trata de verle lo positivo a esta situación, que va a pasar, pero mientras no podemos dejar de trabajar, ni la gente puede dejar de entretenerse, porque solo estar escuchando sobre los fallecimientos por COVID, que si las manos, que si los cubrebocas, en fin, es demasiada información pesada para no aligerarte con cosas artísticas”, agrega.

Revalorar el teatro

Paola Gómez comparte que extraña mucho el teatro presencial, pues le encanta el público y la reacción inmediata. “Me encanta hacer teatro por eso, porque tienes la aprobación o la desaprobación de la gente ahí en automático. Es este lugar donde los actores se entrenan a la brava, se avientan al ruedo y sabes que el toro no se va a apiadar”, señala y agrega que de momento también es importante “hacer un híbrido entre presencial y presencial virtual para que los productores salgan adelante con los costos”.

Finalmente, aunque cree que el teatro debe reinventarse, también espera que el público revalore este arte. “Los productores hacen mucho esfuerzo por difundir la información, siento que nos faltan espectadores y animarlos a salir a una sala de teatro, porque los productores hacen muchas promociones, que si 2 x 1, que si descuentos. Hacen mucho esfuerzo porque el teatro es un espectáculo caro, porque tienes el actor ahí en vivo. Como sociedad no hay que dejar que ese arte milenario tan precioso desaparezca porque no hay como el teatro”.

Los boletos para Papi piernas largas están disponibles a través de Ticketmaster Live a 190 pesos en preventa y 220 el día del evento.