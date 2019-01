Samuel Parra gana premio literario internacional

Mazatlán.- El mazatleco Samuel Parra se hizo acreedor del premio Literario de Cuento Infantil que otorga Barranquilla Atlántico, por su obra La princesa de los elefantes, en entrevista con EL DEBATE, el escritor se dijo emocionado de sumar un logro más en su carrera, con la obra literaria que fue inspirada por su hija. Compartió que su obra fue seleccionada por la temática que aborda, ya que buscan informar y crear conciencia sobre el abuso sexual. “No me la creo, lo que acaban de informar y me siento muy contento. Este premio, aunque no es en efectivo es un gran impulso para mí, quiere decir que algo hemos hecho bien para que estos logros se estén dando, esto nos alienta a continuar escribiendo, nos dice que vamos por buen camino”. Galardonado. Con dicho premio se hizo acreedor a la publicación de su obra en 1500 libros a repartir en instituciones y escuelas públicas en varios lugares de Colombia.

Foto: Maribel Arredondo

“Editorial Canarias, la responsable de imprimir y distribuir el libro La princesa de los elefantes busca que sus textos destaquen fuera de la zona donde radica el autor o se venden. Esto me comentó el consejo de publicidad de la editorial. Buscan convocatorias en México, España y Latinoamérica donde sus libros puedan participar y así difundir la obra. Esto teniendo en cuenta que no todas las convocatorias permiten competir con obras ya publicadas”, detalló.

El joven escritor afirma que sin duda esto marca una pauta, en su carrera, ya que se siente que no es profeta en su tierra, le han publicado más en el extranjero que en este estado.

“El golpe de suerte fue en Barranquilla del Atlántico, Colombia, donde la Fundación Niños de Barranquilla premian anualmente una obra”.

Foto: Maribel Arredondo

Propuesta.

El escritor confiesa que la editorial imprimirá 1500 ejemplares en Colombia, lo harán con una portada diferente y una ilustración distinta. Pero respetando su obra literaria.

Por último compartió que sigue escribiendo, se encuentra en los talleres literarios que ofrece Melly Peraza, comparte que hay propuesta de parte de la editorial del ISIC para publicarle un libro.