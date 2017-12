Samuel Parra presenta su libro en la FIL de Guadalajara

Mazatlán. El escritor Samuel Parra ha dejado huella en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las plataformas más importantes en el mundo para exponer todo tipo de literatura. El pasado jueves 30 noviembre a las 18:00 horas, Silber Meza, Ganador del Premio Nacional de Periodismo 2015, realizó un análisis enriquecedor sobre la obra de Parra, titulada En la piel de un adicto. En exclusiva para EL DEBATE, Samuel brinda detalles de todo lo vivido y sobre sus proyectos.



¿Cómo vivió la experiencia de presentar este libro?

Estoy sorprendido, no era lo que yo esperaba. Superó mis expectativas. La FIL es un monstruo, esta es la primera vez que asisto y no se compara con lo que se puede ver en video o fotografías porque son cientos de stands donde hay desde editoriales, universidades, propios autores. Incluso, uno llega y puede armar su propio programa de mano seleccionando los eventos que más convengan a las necesidades de cada quien.



¿Cómo estuvo la presentación de su libro?

Estaba muy nervioso porque no sabía si asistirían a mi presentación. Afortunadamente hubo concurrencia. Asistieron unos jóvenes argentinos y españoles que al momento de las preguntas y respuestas me dieron la bofetada con guante blanco porque empezaron a realizar una serie de cuestionamientos con fundamento y es aquí donde uno como escritor debe estar preparado para enfrentar al lector crítico. Es por eso que tu libro debe estar enfocado en un sentido más universal, porque mi libro habla sobre la adicción de comer; muchos pueden estar gorditos pero no todos pueden ser adictos. Agradecí a los jóvenes que me hayan hecho una serie de observaciones. Al cierre del evento, además de agradecer, vendí bastantes ejemplares.



¿Qué beneficios hay al asistir a la FIL?

Indudablemente, es presentar tu libro a las casas editoriales con el fin de que te lo editen. En mi caso sería una segunda edición. Afortunadamente, este encuentro rindió frutos y me invitaron a presentar mi libro en la Universidad del Valle, en febrero.



¿De todas las presentaciones a las que asistió cuál le gustó más?

Fue una que agendé a no fallar. Fue una conferencia que se hizo en honor de Javier Valdez, Periodismo escrito con sangre. Asistieron personalidades del medio como Diego Enrique Osorno, la viuda de Valdez, Griselda Triana, y César Ramos. Fue una remembranza sobre el trabajo que hizo Javier Valdez. Hicieron hincapié en que el legado del periodista asesinado el 15 de mayo de 2017 sigue vigente, tanto así, que en todo momento se habló de él como si estuviera vivo, y no en pasado. Recalcaron que en Sinaloa desgraciadamente es un estado en silencio debido a que los periodistas trabajan bajo el yugo del miedo.

µ ¿Recibió algún apoyo para asistir a la FIL?

Toqué las puertas del ISIC y fue más la burocracia que el apoyo. Hice un largo trámite en mandar oficios, pero al final me dijeron que no había dinero. Agradezco infinitamente el apoyo brindado por el cuerpo de regidores, sobre todo de la comisión cultural.



Proyectos.

Esta visita a la FIL fue enriquecedora, compré libros de Uruguay, República Checoslovaca, Perú; inolvidable sin duda. Dentro de los nuevos proyectos, estoy escribiendo un libro donde mezclo el narcotráfico y la iglesia. Próximamente les estaré informando de qué tratará. No puedo tomar descansos porque como escritor siempre estoy escribiendo.

Samuel Parra es un periodista y escritor sinaloense autor de En la piel de un adicto









