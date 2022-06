Sanmiguelenses recobran la sonrisa y la felicidad en el 'Festival de los Locos, 2022', en Guanajuato

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende, Guanajuato, es una de las ciudades coloniales más importantes de México, en esta ciudad se ubica la Parroquia de San Antonio de Padua, que se encuentra en la colonia San Antonio, desde la entrada del recinto religioso, cada año se forman miles de sanmiguelenses originarios de la ciudad, para celebrar a San Juan Bailón, mejor conocido como el ‘Santo de los Huertos’.

La celebración para Bailón se vive a través de un desfile conocido a nivel mundial como: ‘Festival o Convite de los Locos”, este año, regresó a las calles de la ciudad patrimonio de la humanidad, a través de la alegría de 160 mil asistentes que habían dejado de desfilar por dos años, debido a la suspensión de actividades masivas por la pandemia mundial de COVID.

¿Por qué se celebra a San Juan Bailón en San Miguel de Allende?

Según la versión de relatos antiguos de historiadores guanajuatenses, los indígenas que trabajaban en las huertas, al momento de ser catequizados, aprendieron acerca del Santo Patrono de los huertos, San Juan Bailón o también llamado San Pascual Bailón.

¿Cuándo se celebra el Festival de los Locos?

El domingo siguiente al 13 de junio, que es la fiesta de San Antonio Padua, de donde parte el desfile es precisamente de la parroquia que lleva el nombre del santo, a quien se le encomienda el encontrar objetos perdidos, a quien los solteros le piden milagros y también se le pide por la protección de los hijos e hijas.

Este domingo 19 de junio, las calles de San Miguel de Allende, se llenaron de magia y color, por un día cientos de asistentes; familias, turistas y población en general volvió a celebrar una tradición de más de 40 años de antigüedad y costumbre en ‘San Miguel el Grande’.

Este ‘Festival de los Locos, 2022’ sanmiguelenses compartieron con Debate, lo importante que es para ellos volver a salir a festejar un evento típico de Guanajuato, también platicaron acerca de sus disfraces elegidos.

“Tengo 10 años participando, lo que más me gusta es bailar y todo, el outfit que traigo hoy lo utilizó en otros eventos donde también bailo”, expresó la sanmiguelense Vanessa Trejo, bailarina y actriz en eventos culturales y artísticos de la ciudad patrimonio de la humanidad.

En este ‘Convite de Locos, 2022’, la fiesta se vivió en el centro histórico con miles de familias y sonrisas; así, la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, retomó una de sus más grandes festividades, que unió una vez más a sus barrios, colonias y comunidades.

Payasos, arlequines, personajes del cine, películas y series animadas, así como danzantes prehispánicos, luchadores, animales de peluche, pensionados de la política mexicana y músicos llenaron de vida las calles céntricas sanmiguelenses.

“Nosotras si bailamos seguido, hay veces que bailamos, cada ocho días o así, hay veces que no nada más cada mes, pero en esto que es el desfile más grande pues sí, cada año bailamos, yo si tengo desde mis 10 años que bailo en el desfile, yo ayer planeé mi disfraz, mi familia me ayudó, en el transcurso de la noche lo terminé todo”, expresó, Daniela Sánchez, bailarina y actriz de un grupo artístico de San Miguel de Allende.

En Guanajuato, sus habitantes saben ser fieles a sus costumbres, a sus fiestas y tradiciones, este es el caso de José Luis Huerta Avalos, un adulto de la tercera edad, que ha sido fiel desde su infancia hasta el día de hoy, 60 años después.

“Yo participó desde los ocho años tengo 72 años de edad, lo que más me gusta es que es una tradición desde que era un niño desde entonces y aun así seguimos todavía, yo tengo trajes especiales para salir y no batalle mucho, nada más encontré una máscara a mi gustó y desde temprano me formé para acompañar a los demás en el festival”, expresó el sanmiguelense, José Luis Huerta Ávalos.

En el Festival de los locos, 2022, como ya es tradición, participaron familias completas:

"Me siento muy bien al participar, ya llevo varios años con la pandemia lo dejamos, pero ya es bastante tiempo que seguimos esta tradición en mi familia, como unos 10 años participando, el bailar, el estar con toda la familia es lo mejor, bueno es que aquí bailamos toda mi familia, me siento muy cómodo de estar y de regresar aquí, me preparé con un mes antes para participar", expresó el guanajuatense, José González

Grupos de baile de comunidades y colonias de San Miguel de Allende, compartieron con Debate el tiempo de preparación que destinaron para salir a celebrar este evento.

"Un año nos preparamos, tuvimos que hacerlo porque somos un grupo donde bailamos cada año, es aquí en el Barrio del Obraje y este si tenemos que prepararnos un año para llevar a cabo esto, desde el 2010 estamos participando con unos amigos que conocí que son de ahí del Obraje, se llaman payasitos del obraje, es un grupo muy unido, familiar y cada año son muy tradicionalistas ellos”, comentó el sanmiguelense, Tomás Zárate.

Este año el ‘Desfile de los Locos’ se compuso de varios grupos de baile, de comitivas, con un cierto número de registrados, anteriormente las calles no tenían delimitadas zonas, el desfile era por toda la vialidad, pero este año derivado de las reglas que llegaron para quedarse a causa de la contingencia sanitaria a nivel mundial, se llevó un control más estricto de personas, como parte de los cuadros de baile del desfile.

“Tienen más años que yo, tienen casi toda su vida participando en esto y ahorita con la pandemia si tuvimos dos años descansando, guardándonos un poco por la enfermedad y ahorita que ya reinicio esto ya todo mundo quiso bailar, muchos quedaron afuera porque fue este año si fue limitado por lo mismo que no querían mucha gente, mucha multitud, todo salió bien", mencionó Tomás Zárate, integrante de un grupo de baile.

El sanmiguelense orgulloso, de dar lo mejor de sí en las calles, con gotas de sudor en la frente y el cuerpo a causa del jolgorio vivido, pidió a todos los guanajuatenses que sigan actuando de buena manera como lo demostraron este 19 de junio.

"Sigan igual comportándose bien sin faltarle el respeto a todos, porque cuando entregan los dulces se avientan se golpean y esta vez no hubo mucha gente tranquila, todo en orden y al parecer saldo en blanco", expresó Tomás Zárate.

Así fue como se vivió el ‘Convite de Locos, 2022’, se reactivó en paz y tranquilidad, luego de dos años de pausa a consecuencia de la pandemia por COVID-19; teniendo un saldo blanco. Al término del desfile de carros alegóricos y miles de locos, el personal de la Dirección de Servicios Públicos y Calidad de Vida limpió las calles a su paso, para que la belleza de la ciudad siga presente y se pueda seguir demostrando a nivel mundial que San Miguel de Allende, es Patrimonio de la Humanidad, declarado así, por la UNESCO.

Poco a poco San Miguel de Allende, Guanajuato, se recupera de la pandemia por Coronavirus, a pesar de que la emergencia sanitaria afectó diversos rubros sociales, económicos, educativos y sanitarios. El ánimo, la alegría y las tradiciones de un pueblo feliz vuelven a resurgir nuevamente poco a poco, en una ciudad que se reconstruye todos los días, puede más la unión de las personas y la felicidad ante las adversidades, retos y peligros cotidianos, el ‘Festival de los Locos’ demostró que la esperanza de vivir tiempos felices siempre existe, que no se ha podido borrar la sonrisa y la alegría de vivir de miles guanajuatenses.